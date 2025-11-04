“Hablemos de Inmigración”: USCIS elimina prórroga automática de permisos de trabajo

Video Visa C14, orden de deportación y DACA: respondemos tus preguntas sobre inmigración de la semana

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y el abogado invitado, Jonathan Shaw, explican de qué se trata la nueva regla anunciada por el servicio de inmigración, que puso fin a las extensiones automáticas de autorizaciones de empleo (EAD) otorgadas debido a la histórica acumulación de formularios I-765 en la agencia federal.



Mira aquí el programa:

El pasado 29 de octubre la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) anunció el fin de la Extensión Automática de las Autorizaciones de Empleo (EAD), un beneficio otorgado en respuesta a la excesiva acumulación de solicitudes en la agencia.

“La nueva regla prioriza la verificación de antecedentes y las investigaciones de seguridad para proteger la seguridad pública y la seguridad nacional”, dijo la USCIS en un comunicado publicado en su página digital.

La dependencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó que la nueva regla “pone fin a la práctica de extender automáticamente los documentos de autorización de empleo (EAD) para los extranjeros que presentan solicitudes de renovación en ciertas categorías de permisos de trabajo”.

USCIS dijo que antes de otorgar un permiso, el gobierno debe primero verificar los antecedentes del solicitante y llevar a cabo 2una investigación de seguridad apropiada”.

La nueva política entró en vigor el 30 de octubre. Eso significa que “después de esa fecha ya no recibirán una extensión automática de sus EAD”, precisó el anuncio.



En cuanto a las exenciones, USCIS dijo que serán limitadas, “incluidas las extensiones proporcionadas por ley o a través de una notificación del Registro Federal para la documentación de empleo relacionada con el Estatus de Protección Temporal”.

Al razonar la nueva política, USCIS señaló que “poner fin a las extensiones automáticas de los EAD da lugar a una investigación más frecuente de los extranjeros que solicitan autorización de empleo para trabajar en Estados Unidos”.

Y agregó que “evaluar los antecedentes de un extranjero con más frecuencia permitirá a USCIS disuadir el fraude y detectar a los extranjeros que tienen intenciones potencialmente dañinas para que puedan ser procesados para su remoción (deportación) de Estados Unidos”.

La nueva regla anula políticas implementadas por la administración anterior del presidente Joe Biden, “que priorizaban la conveniencia de los extranjeros por encima de la seguridad y protección de los estadounidenses”, dijo el director de USCIS, Joseph Edlow.

En mayo de 2022, cuando USCIS activó el beneficio, explicó que “ayudaba a evitar brechas en el empleo para los no ciudadanos que tienen solicitudes de renovación de EAD pendientes”, además de asegurar “la continuidad de las operaciones para los empleadores estadounidenses”.

“La extensión automática da oportunidad de mantener el empleo y brindar apoyo crítico a las familias, al tiempo que se evitan interrupciones adicionales para los empleadores estadounidenses”, dijo en ese momento la entonces directora de USCIS, Ur M. Jaddou.

La acumulación de solicitudes en USCIS se registra desde hace varios años y se agravó dura te la pandemia del COVID-19. Las medidas de seguridad extremas adoptadas por el gobierno de Trump han acrecentado el problema sin que por ahora se conozcan soluciones posibles.

Al 30 de junio la base de datos de USCIS registró más de 11.3 millones de casos acumulados. De ellos, las siguientes categorías de Formularios I-765:

434,003 por asilo

por asilo 283,486 por ajuste de estatus

por ajuste de estatus 129,249 por DACA

por DACA 963,913 por otras vías

TOTAL: 1.810,651 peticiones en espera. Pero no todas calificaban para una extensión automática.