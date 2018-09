Qué hacer para que no te nieguen un caso migratorio bajo la nueva política de 'discrecionalidad total'

Consejo legal

Hasta ayer, los agentes de la USCIS solucionaban cualquier falta de información por medio del envío al inmigrante de una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés) “cuando la evidencia inicial requerida no fue enviada o la evidencia en el récord (expediente) no lograba mostrar la elegibilidad” para un beneficio.

Pero ahora no. “Uno no se entera que hace falta un documento o una prueba. Simplemente le dirán que su caso fue negado”, reitera Guerrero.

Guerrero dijo que la ayuda debe incluir “llenar los formularios, verificar que estén todas las pruebas y evidencias que requiere el caso, que no falte nada, que el inmigrante firme los formularios correspondientes y envíe el monto que exige el gobierno p0ara procesar el caso. Si no va todo completo, si falta algo, le negarán la petición y el gobierno no le avisará”.

“No nos quieren”

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes advierten que la nueva política de la USCIS “es un ataque más a la comunidad inmigrante por parte del gobierno de Donald Trump”, dice Francisco Moreno, director de la Federación de Confederaciones Mexicanas de Los Angeles, California. “Pero no nos asustan, nos dan más ánimo para hacer lo que tenemos que hacer, pedir nuestros derechos y cuidar que lo hagamos bien para que no nos rechacen”.

Agregó que la nueva política “constituye un ataque más en contra de los inmigrantes, de los trabajadores que hacemos grande a este país. Nos quieren bloquear como rapiña para negar nuestros derechos y que, al final de cuentas, no vayamos a las urnas y no votemos para elegir un gobierno”.

“Nos quieren borrar del mapa”, agregó Moreno. “Pero no nos vamos a dejar. Al contrario, ahora con más fuerza quienes reúnan los requisitos pedirán la ciudadanía o la residencia. No nos van a detener, no vamos a bajar la guardia, no vamos a sentir miedo y vamos a tener más cuidado para que detengan nuestros beneficios migratorios”.