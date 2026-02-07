Centros de detención de ICE Insectos en la comida y riesgo de enfermedades amenazan a inmigrantes bajo custodia en Texas Activististas de los derechos de los inmigrantes afirman que las personas y familias bajo custodia federal en el Centro de Procesamiento de Dilley, en Texas, están expuestos a insectos en la comida, detenciones irregulares, enfermedades y presunta negligencia médica.

Video “Me siento presa”: Niña desde el interior del Centro de Detención de Dilley

Un centro de detención en la zona rural de Texas se ha convertido en un duro símbolo de la dura política migratoria del presidente Donald Trump, con brotes de enfermedades entre la multitud de personas detenidas, incluidas algunas familias que entraron legalmente en Estados Unidos.

El Centro de Procesamiento de Inmigrantes de Dilley se encuentra en un pequeño pueblo de solo 3,200 habitantes, a unas 85 millas de la frontera con México, pero se ha convertido en un sombrío crisol global.

Muchos detenidos fueron arrestados mientras se tramitaban sus solicitudes de asilo o mientras se presentaban ante las autoridades para informar sobre sus casos, según informaron abogados a la AFP, ya que la administración Trump ha ampliado enormemente el alcance de las personas que pueden ser objeto de detención y deportación.

" Lloro todo el tiempo. Mi hijo intenta secarme las lágrimas", dijo W, una mujer haitiana que, junto con su hijo, cruzó la frontera legalmente para solicitar asilo, en el marco de un programa dirigido por el predecesor de Trump, Joe Biden.

Históricamente, a los solicitantes de asilo se les ha permitido generalmente vivir y trabajar en Estados Unidos mientras sus solicitudes se tramitan en los tribunales.

Pero W y su hijo fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y enviados a Dilley en octubre, donde, según W, las autoridades han intentado obligarla a firmar una orden de deportación.

Su testimonio, al igual que el de otras personas que aparecen en este reportaje, fue recogido por el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES), un grupo de defensa legal, y mostrado a la AFP. Muchos nombres han sido ocultados total o parcialmente.

Insectos en la comida

Según W, han estallado protestas por la presencia de insectos en la comida del centro de detención, mientras que las luces permanecen encendidas las 24 horas del día, lo que dificulta el sueño.

El lunes, las autoridades sanitarias de Texas alertaron de dos casos de sarampión en las instalaciones, lo que llevó al ICE a poner en cuarentena a algunas de las personas recluidas allí.

"Estas familias se han convertido en un peón político", declaró a la AFP Javier Hidalgo, director jurídico de RAICES.

"Estaban en un proceso. Tenían citas futuras en los tribunales... n o hay otro propósito (para la detención) que intentar convencerlos de que renuncien a sus casos legales".

CoreCivic, la empresa privada contratada por el Gobierno para gestionar el centro, declaró a la AFP que " la salud y la seguridad de las personas confiadas a nuestro cuidado es la máxima prioridad (de la empresa)".

El centro de Dilley es el mismo en el que se encontraba Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años que, según los abogados, fue detenido como cebo para atraer a su madre ante los agentes.

Desde entonces, se ha ordenado la liberación de Liam, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está tratando de desestimar la solicitud de asilo de la familia, presentada después de que entraran legalmente en el país en 2024, y deportarlos.

Familia retenida por la detención del padre

También se encuentra detenida en las instalaciones la familia de Mohamed Sabry Soliman, acusado de lanzar un cóctel molotov en una protesta en apoyo a los rehenes israelíes el año pasado en Colorado.

El ciudadano egipcio dijo a las autoridades que nadie sabía de sus planes, según informó CNN, pero su esposa y sus cinco hijos llevan meses detenidos en Dilley mientras el Gobierno afirma que está "investigando hasta qué punto su familia sabía de este atroz ataque".

"¿Por qué insiste el Gobierno en detenernos sin pruebas?", escribió su hija Habiba en una carta compartida por el abogado de inmigración Eric Lee el mes pasado.

La familia entró legalmente en el país en 2022 y solicitó asilo.

El DHS ha dicho que la familia se encuentra "en nuestro país de forma ilegal" y está tratando de deportarla. Ninguno de los demás miembros de la familia ha sido acusado de ningún delito.

Días después de hablar con CNN, Habiba fue separada de su familia.

El DHS dijo a la cadena que era porque había cumplido 18 años y tenía que ser trasladada a la sección de adultos, aunque su cumpleaños había pasado meses antes sin que se tomara ninguna medida.

Presunta negligencia médica

Otros detenidos se quejan de negligencia médica.

" Uno de los niños tuvo apendicitis el año pasado y tardaron días en atenderlo", dijo el abogado Chris Godshall-Bennett a la AFP, y agregó que al niño le dijeron "que tomara un Tylenol y se recuperara".

Diana, una mujer colombiana, está detenida con su hija de 10 años, que padece la enfermedad de Hirschsprung, que provoca obstrucción intestinal y puede requerir una dieta especial.

Sin embargo, un médico "me dijo que tenía que recordar que ellos no están ahí para complacerme... que su única responsabilidad es garantizar que los detenidos no pasen hambre", afirmó.

CoreCivic afirmó que su personal médico "cumple con los más altos estándares de atención".

"Estaremos detenidas quién sabe por cuánto tiempo", escribió Habiba Soliman en su carta.

"Nos hemos estado desmoronando".

