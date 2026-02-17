Inmigración Tras muerte de maestra Linda Davis en persecución, DHS señala a estos políticos por desafiar abiertamente a ICE Oficiales ICE intentaron detener a Oscar Vasquez Lopez, un inmigrante guatemalteco cuando ocurrió el accidente donde murió la maestra Linda.

Video Maestra de Savannah, Georgia, muere en choque con un conductor que era perseguido por ICE

El incidente en Savannah, Georgia, que cobró la vida de Linda Davis, una maestra de tercer grado, quien murió luego de que un ciudadano guatemalteco, con orden de deportación final, intentara evadir un arresto federal, reavivó las críticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra las políticas de "santuario" y líderes políticos que instan a resistir a las autoridades migratorias.

¿Qué pasó durante la persecución del ICE en Savannah?

PUBLICIDAD

Fue el pasado lunes 16 de febrero de 2026, cuando oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener a Oscar Vasquez Lopez, un inmigrante guatemalteco que ingresó ilegalmente al país y que contaba con una orden judicial de remoción desde el año 2024.

Durante el operativo, los oficiales intentaron realizar una parada de tránsito. Aunque Vasquez Lopez inicialmente cumplió con la orden, repentinamente huyó de la escena y al realizar un giro en U que las autoridades calificaron como imprudente y se pasó un semáforo en rojo.

Video Surgen nuevos detalles de la muerte del hispano Jorge Narváez en la I-20 en Georgia

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, esta maniobra provocó una colisión contra el vehículo de Linda Davis, quien falleció en el lugar debido a las heridas.

Vasquez Lopez se encuentra bajo custodia en un hospital y enfrenta cargos de homicidio vehicular por parte del Departamento de Policía del Condado de Chatham.

Críticas a políticos por pedir resistencia a arrestos del ICE

La Secretaria Asistente, Tricia McLaughlin, calificó el evento como una "tragedia absoluta" y una consecuencia directa de lo que llama satanización de los oficiales de ICE. Según McLaughlin, el alentar a quienes están ilegalmente en el país a resistirse al arresto, pone en riesgo a oficiales, sospechosos y civiles inocentes.

"Huir y resistirse a las fuerzas del orden federal no solo es un crimen, sino que es extraordinariamente peligroso", declaró McLaughlin.

Video ¿Fin de las Visas U? El Proyecto 2025 busca eliminar protecciones para víctimas de abuso

¿A qué políticos acusa el Departamento de Seguridad Nacional de desafiar abiertamente a ICE?

El comunicado del Departamento de Seguridad Nacional vincula este comportamiento con recursos y guías proporcionados por diversas figuras políticas para evadir a las autoridades y menciona a:

PUBLICIDAD

Alexandria Ocasio-Cortez: Señalada por organizar seminarios web sobre cómo evadir arrestos en hogares y lugares de trabajo.

Dan Goldman: Criticado por publicar videos instruyendo sobre planes ante encuentros con ICE.

Karen Bass (Alcaldesa de L.A.): Mencionada por distribuir volantes multilingües con consejos para evitar detenciones.

Gavin Newsom (Gobernador de California): Señalado por publicar guías sobre cómo bloquear entradas y desafiar arrestos.

El Departamento de Seguridad Nacional cierra el mensaje al pedir a políticos y medios de comunicación para reducir la hostilidad y detener los llamados a la resistencia contra la aplicación de la ley migratoria.