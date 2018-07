Fueron a celebrar el día de independencia con su hija en una base militar y ahora están en un centro de detención de ICE

“El 4 de julio mis padres y yo decidimos ir a visitar a mi hermana y a mi cuñado que viven en una base militar en Fort Drum, Nueva York. Como ya los habíamos visitado antes en otras bases militares, cuando llegamos presentamos nuestras identificaciones, pero en esta ocasión todo fue diferente. La policía militar arrestó a mis padres y llamó a la Patrulla Fronteriza”, escribió Perla Silva en la página de colectas Go Fund Me .

“Nos dijeron que mis padres están en un centro de detención de inmigrantes en el estado de Buffalo, pero no hemos hablado con nuestro padre y no sabemos si ha podido tomar sus medicamentos. Enviamos todos los documentos médicos de ambos a los oficiales migratorios”, se lee en el escrito de Perla en Go Fund Me.