Inmigración

Más de 150 inmigrantes son detenidos tras operativo de ICE: ¿De qué se les acusa?

El ICE dio a conocer identidades de algunos de los detenidos y los delitos de los que se les acusa.

Un total de 152 inmigrantes, de distintas nacionalidades, fueron detenidos tras un operativo conjunto de tres días del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y autoridades de Florida, según las autoridades migratorias.

En el operativo participaron la Patrulla Fronteriza y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

" 152 extranjeros criminales ilegales atrapados en una operación de tres días de ICE en Florida. Deportamos 23 tan solo en el segundo día, trabajando con nuestros socios de los 287(g), como la Patrulla de Carreteras de Florida y otras agencias de seguridad estatales y locales", indicó el ICE en sus redes sociales.

Video Rumores de operativos de ICE en escuela de Wimauma provocan miedo y ausencias

¿Quiénes son los detenidos por ICE en Florida?

Inmigración

Aunque el ICE dijo haber detenido a 152 inmigrantes, solo publicó fotografías y datos de de cuatro de ellos a quienes identificó como:

  • Miguel Franscisco-Austria, mexicano acusado de fraude
  • Sebastian Ortiz Jimenez, guatemalteco sospechoso de crueldad contra un niño
  • Henry Geovany Zamoram, hondureño que estuvo ocho años en prisión por un ataque con un arma
  • Denis Alecsis Garcia Nunes también de Honduras quien es acusado de violencia doméstica.
Más de 150 inmigrantes son detenidos tras operativo de ICE
Imagen ICE

Sin especificar dónde fueron detenidos, la agencia aseguró que la operación fue para "sacar a criminales como estos de los vecindarios.

Florida uno de los estados con mano más dura contra inmigrantes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, apenas la semana pasada sostuvo que "ningún otro estado ha hecho más que Florida" para promover las operaciones migratorias, pues ha obligado a todas las autoridades locales a firmar los acuerdos 287(g) para cooperar con ICE en el arresto de migrantes.

También recordó que las medidas en el estado han resultado en el arresto de 20,000 migrantes en los últimos nueve meses en Florida, donde él impulsa nuevas legislaciones para restringir aún más la migración, como prohibir a indocumentados enviar remesas.

Inmigración

