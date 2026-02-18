mexicanos ICE arrestó a inmigrante en Pilsen y comunidad se une para pedir su liberación: ¿Quién es Fede­rico Alcan­tar? El joven estaba a cargo de sus dos hermanos menores; conoce la historia de Federico Alcantar

La detención de un joven inmigrante en el barrio de Pilsen ha generado movilizaciones comunitarias y llamados públicos para exigir su liberación. En N+ Univision te compartimos quién es Federico Alexis Alcántar, quien fue arrestado en Pilsen.

Familiares, activistas y funcionarios locales piden que se revise el caso de Federico Alexis Alcántar, de 22 años, quien permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).

El pasado sábado 7 de febrero, decenas de personas se congregaron en la St. Pius Catholic Church, ubicada en Pilsen, para exigir su liberación. A la manifestación acudieron activistas comunitarios, líderes religiosos y funcionarios electos, quienes expresaron preocupación por la separación familiar.

Durante el evento, representantes de organizaciones locales destacaron que el joven es el único sostén de sus hermanos menores y pidieron a las autoridades migratorias considerar el impacto humanitario del caso.

¿Quién es Federico Alcántar?

Federico Alcántar es el hermano mayor y principal cuidador de dos menores de edad, con quienes se reencontró en Estados Unidos tras la muerte de sus padres en México. Según su entorno, en los últimos años la familia enfrentó una serie de tragedias, incluida la enfermedad terminal de su madre y el asesinato de su padre en 2023.

Tras esos hechos, Federico asumió la responsabilidad de sus hermanos y comenzó el proceso legal para convertirse en su tutor. Desde entonces, era el único proveedor del hogar.

Así fue su detención

De acuerdo con organizaciones de apoyo a inmigrantes, Alcántar fue detenido a finales de octubre durante una parada de tráfico en la que agentes federales buscaban a otra persona. Testimonios señalan que fue obligado a descender de su vehículo bajo amenaza de arma.

Desde ese momento permanece en un centro de detención en Misuri, bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Para el próximo 19 de febrero está programada su audiencia de asilo.

También, colectivos y familiares han iniciado una campaña pública para solicitar que se permita a Federico continuar su proceso legal en libertad y reunirse con sus hermanos mientras se resuelve su situación migratoria.

