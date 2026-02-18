Inmigración Leavitt contesta a pregunta de N+ Univision sobre operativos de ICE en Maryland: Esto dijo El gobernador de Maryland, Wes Moore, firmó un proyecto de ley que pone fin a la cooperación policial con el ICE con la policía local y N+ Univision cuestionó a la vocera de la Casa Blanca sobre el tema.

Video Cierre de Gobierno: Trump espera "propuestas serias" de demócratas para reabrir; Karoline Leavitt

Durante la conferencia de prensa de Karoline Levitt este miércoles 18 de febrero de 2026, Pedro Rojas, corresponsal de N+ Univision en la Casa Blanca, le preguntó a la vocera sobre el proyecto de ley que pone fin a la cooperación policial de Maryland con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE), firmado por el gobernador de ese estado, Wes Moore.

"El gobernador Moore, de Maryland, firmó un proyecto de ley que pone fin a la cooperación policial con el ICE, lo que provocó descontento entre muchos sheriffs locales, quienes se reunieron hoy en Annapolis para decidir las medidas legales a tomar. ¿Cuál es el mensaje de la Casa Blanca para esos sheriffs y para los residentes de Maryland?", preguntó Pedro Rojas, corresponsal de N+ Univisión.

PUBLICIDAD

Ante el cuestionamiento, Leavitt descalificó la firma del proyecto de ley hecha por Moore.

"Bueno, en primer lugar, se trata de otra acción despreciable del gobernador Wes Moore", dijo Leavitt.

La vocera cuestionó las razones de por qué Moore firmó el proyecto de ley que pone fin a la cooperación policial de Maryland con agentes del ICE.

¿Por qué impedir que las fuerzas del orden estatales y locales cooperen con las fuerzas del orden federales? Si se les preguntara, tal y como señalas, a los sheriffs de todo el país si desean ese nivel de cooperación y coordinación, por supuesto que responderían que sí. Les facilita el trabajo, los mantiene lejos de entornos hostiles y peligrosos, y les permite detener a los delincuentes extranjeros ilegales que han cometido crímenes atroces en nuestro país, en las circunstancias más seguras posibles", dijo la vocera.

Leavitt destacó que el presidente Donald Trump está del lado de las fuerzas del orden.

"Por lo tanto, el presidente, por supuesto, sigue estando siempre del lado de las fuerzas del orden, y esta es otra acción horrible y, francamente, política del gobernador Wes Moore, y, lamentablemente, los habitantes de su estado van a sufrir las consecuencias", señaló Leavitt sobre la pregunta que hizo el corresponsal de N+ Univision.