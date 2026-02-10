Inmigración ¿Quiénes son los inmigrantes en riesgo de ser deportados por revocación del TPS? Aquí te explicamos A continuación te decimos quiénes son los inmigrantes en riesgo de ser deportados por revocación del Estatus de Protección Temporal.



Luego de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos abrió el lunes 9 de febrero de 2026 la posibilidad de la deportación de inmigrantes que cuentan con Estatus de Protección Temporal ( TPS) para vivir en el país, surgen dudas de qué personas están en riesgo de ser expulsadas.

Para empezar, te explicamos que el TPS permite a grupos reducidos de personas residir y trabajar en territorio estadounidense si se considera que corren peligro al regresar a sus países de origen, debido a guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Pero el presidente Donald Trump buscó poner fin al Estatus de Protección Temporal que ha permitido a decenas de miles de ciudadanos de otros países permanecer legalmente en Estados Unidos. En específico, podría dejar de aplicar para algunas nacionalidades.

Un juez federal había anulado la orden para revocar el TPS, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un dictamen que permite al gobierno de Trump proceder con las deportaciones mientras avanza el proceso para recurrir esa decisión.

¿Quiénes son los inmigrantes en riesgo de ser deportados por revocación del TPS?

De acuerdo con la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS, por sus siglas en inglés) esta es la situación actual de los ciudadanos que podrían perder los beneficios del TPS.

Honduras

“La designación de TPS para Honduras y los beneficios asociados finalizaron el 8 de septiembre de 2025. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2025, un juez del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitió una orden que anulaba la decisión de la secretaria de poner fin al TPS”.

Nepal:

“La designación de Nepal para el TPS y los beneficios relacionados terminaron el 5 de agosto de 2025. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2025, un solo juez del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitió una orden anulando la decisión de la secretaria sobre la cancelación del TPS”.

Alrededor de 7,000 nepalíes cuentan con el estatus de protección después de que en 2015 el terremoto que azotó el país asiático.

Nicaragua:

“La designación de Nicaragua al TPS y los beneficios relacionados finalizaron el 8 de septiembre de 2025. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2025, un solo juez del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitió una orden… que deja sin efecto la decisión de cancelación de TPS”.

El TPS se había aplicado a más de 51,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos después de que en 1998 el huracán Mitch afectara a ambos países centroamericanos.

¿Qué dice la adminsitración de Trump sobre la revocación del TPS

La "orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación", se lee en la decisión de la corte difundida el lunes.

Según la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, la decisión de la corte es una victoria para el estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos y criticó a administraciones anteriores.

“Bajo la administración anterior, se abusó del Estatus de Protección Temporal para permitir la entrada a nuestra nación de terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional”, señaló Noem.

Y aseguró que el TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía “de facto” durante décadas.

Detalló que dada la mejora de la situación en cada uno de estos países, están concluyendo “sabiamente con lo que pretendía ser una designación temporal”.