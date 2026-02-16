Inmigración Inmigrante colombiano pide ayuda desesperada para salvar la vida de su hijo La situación se complica pues muchas personas de origen hispano temen brindar datos por miedo a las redadas del ICE.

Video Esperó por años un trasplante de riñón y su cuerpo lo rechazó: pide ayuda para los gastos médicos

Juan Uribe, un inmigrante colombiano quien reside en Florida, Estados Unidos, hizo un llamado urgente en redes sociales para encontrar un donante de células madre compatible para su hijo, Max, quien padece una enfermedad rara en la sangre y necesita un trasplante.

Fue en la plataforma TikTok, donde el inmigrante colombiano pidió ayuda a las comunidades hispanas que vivan en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La situación se complica debido a que muchas personas desconfían en registrarse para ayudar debido al acoso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).

Video Nueva esperanza médica: doctor español trabaja en tratamiento contra el cáncer de páncreas, ¿qué se sabe de esto?

“De verdad necesito su ayuda para salvar a mi hijo”, dice Uribe en uno de los videos en los que busca apoyo para su hijo Max.

El inmigrante explicó que el menor padece un trastorno poco común que, si no es tratado en los próximos meses, puede evolucionar hacia enfermedades graves como el síndrome mielodisplásico ( MDS) o la leucemia mieloide aguda ( AML).

La ayuda que el colombiano pide es para encontrar un donante completamente compatible. “Para tratarlo, necesitamos encontrar un donante perfecto”, reveló Juan. “Como padre, quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para asegurar su supervivencia y minimizar las complicaciones duranteel proceso”, añadió el inmigrante.

Video Pedrito, el niño que espera un corazón en Nueva York mientras su hospital enfrenta una huelga

Encontrar donante compatible es difícil entre las minorías como la de hispanos

Uribe detalla que encontrar un donante compatible es difícil en comunidades que son minorías y de las que no hay registros completos.

“Para las minorías es mucho más complicado. Si una persona es blanca, tiene cerca de un 80 % de probabilidad de encontrar compatibilidad en el registro global. Si es latina, esa probabilidad baja al 50 %, y si es negra, al 30%”, afirmó el hombre.

Ante la difícil situación, pidió a las comunidades latinoamericanas, en especial a personas nacidas o provenientes de países como Colombia, Brasil, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, para que se registren como posibles donantes.

PUBLICIDAD

El hombre busca en especial a jóvenes entre los 18 y 35 años, ya que es el rango de edades que suele ser mejor para ese tipo de donaciones. El padre insistió en que registrarse es un proceso sencillo y ante todo seguro debido a la situación entre inmigrantes en Estados Unidos.

Redadas del ICE podrían complica que la gente se inscriba para poder ser posible donante

Y es que la situación actual debido a las redadas del ICE hace que los inmigrantes teman por su seguridad y estadía en el país.

Video “Es un miedo constante”: ecuatorianos no quieren volver a su país pese a redadas



“Lo único que se pide es un correo electrónico o un número de celular, no una dirección física. Sé que hoy hay mucha sensibilidad frente a compartir datos personales, pero quiero asegurarles que esto es seguro y confidencial, y que no se están poniendo en riesgo”, prometió el hombre.

El padre de Max detalló que entrar al registro, es fácil pues solo se necesita pedir un kit para la casa, hacer un hisopado de la mejilla que toma apenas unos segundos y enviarlo. “No tiene ningún costo, es seguro y es confiable”, insistió.

El beneficio de registrarse no solo sería para su hijo Max

Uribe también detalló qué pasaría si alguien es compatible con su hijo.

“Solo se necesitan algunos exámenes para confirmar que estás sano y, en algunos casos, sentarte un par de horas mientras extraen sangre de un brazo, obtienen las células madre y la devuelven por el otro. Es un proceso simple e indoloro, como cuando a uno le toman una muestra de sangre”, asegura el padre de Max.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el inmigrante colombiano, participar en este proceso no solo ayudará a su hijo ya que en caso de que no sean compatibles con Max, podrían ser con otras personas a las que también podrían salvarles la vida.

“Si no terminan siendo compatibles con mi hijo, probablemente lo serán con alguien más y le salvarán la vida. Esta es una de las maneras más fáciles de tener un impacto real en el mundo y salvar vidas”, aseguró el inmigrante colombiano.