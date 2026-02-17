Inmigración ICE no puede detener a Kilmar Ábrego: Esto determinó jueza en favor del inmigrante salvadoreño El gobierno de Trump ha dicho que el inmigrante salvadoreño no puede permanecer en Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) no puede volver a detener al inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García porque el periodo de detención de 90 días expiró y el Gobierno no tiene un plan viable para deportarlo, según determinó un juez federal este martes 17 de febrero de 2026.

El caso de que el inmigrante ha estado en la polémica luego de ser deportado por error a su país de origen el año pasado. Desde su regreso, ha batallado contra una segunda deportación a países africanos propuestos por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.



El gobierno "hizo una amenaza tras otra para trasladarlo a países de África sin posibilidades reales de éxito", escribió la jueza federal Paula Xinis, de Maryland. "A partir de esto, el Tribunal concluye que no hay buenas razones para creer que la expulsión sea probable en un futuro razonablemente previsible".

¿Quién es el inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García?

Abrego García tiene una esposa y un hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, tras emigrar ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente.

En 2019, un juez de inmigración dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí corría peligro por una banda que había amenazado a su familia. Por error, fue deportado en 2025.

Ante la presión pública y una orden judicial, la administración del presidente Donald Trump lo trajo de vuelta en junio, pero no sin antes conseguir una acusación formal por tráfico de personas en Tennessee, acusaciones a las que Abrego García se ha declarado inocente.

Mientras tanto, el gobierno de Trump ha dicho que no puede permanecer en Estados Unidos. En los documentos judiciales, funcionarios estadounidenses han dicho que tenían la intención de deportarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia.