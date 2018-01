Trump ataca las protecciones a inmigrantes de sitios que califica como "países de mierda"

El presidente dijo en una reunión en el Despacho Oval que Estados Unidos debería recibir a inmigrantes de países como Noruega y no de otros como Haití o naciones africanas, según reportes.

En una reunión bipartidista con legisladores en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se refirió a ciertos países como "un hueco de mierda ( shithole)" cuando se estaban discutiendo las protecciones migratorias que Estados Unidos brinda a ciertos ciudadanos, informaron varios medios.

Cuando hablaron sobre programas para inmigrantes de Haití, El Salvador y varios países africanos, el presidente preguntó "¿Por qué tenemos aquí a estas personas de países que son un hueco de mierda?", según afirmaron varios medios citando fuentes que en la reunión.

La discusión era sobre los intentos para llegar a un acuerdo bipartidista para otorgar estatus legal a los inmigrantes indocumentados en EEUU amparados bajo programas de protección que el gobierno de Trump está acabando (como DACA o el TPS).

El presidente luego sugirió que Estados Unidos debería atraer a más personas de países como Noruega, con cuya primera ministra, Erna Solberg, se reunió este miércoles en la Casa Blanca.

Según detalla The Washington Post, primer medio en publicar la noticia, estos comentarios vulgares dejaron atónitos a los presentes.

La Casa Blanca envió un comunicado a Univision Noticias atribuido al secretario de prensa, Raj Shah, en el que no niega los comentarios vulgares de Trump.



"Ciertos políticos de Washington eligen luchar por países extranjeros, pero el presidente Trump siempre luchará por el pueblo estadounidense. El presidente solo aceptará un acuerdo de inmigración que aborde adecuadamente el sistema de lotería de visas y la migración en cadena, dos programas que perjudican a nuestra economía y permiten la entrada de terroristas en nuestro país. Al igual que otras naciones que tienen inmigración basada en el mérito, el presidente Trump está luchando por soluciones permanentes que fortalezcan a nuestro país al dar la bienvenida a aquellos que pueden contribuir a nuestra sociedad, hacer crecer nuestra economía y asimilarse a nuestra gran nación. Siempre rechazará las medidas provisionales, débiles y peligrosas que amenazan las vidas de los trabajadores estadounidenses y socavan a los inmigrantes que buscan una vida mejor en EEUU a través de una vía legal".

Estos comentarios del mandatario trascienden en la misma semana en que el gobierno anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños. En noviembre de 2017 difundieron una decisión similar con respecto a Haití.

No es la primera vez que el presidente hace referencias peyorativas sobre Haití. En diciembre pasado, The New York Times informó que el presidente había dicho en una reunión en la Oficina Oval que todos los haitianos tenían sida, aunque la Casa Blanca negó tales comentarios.





Desde el Comité Congresional Demócrata (DCCC) se hicieron eco de las expresiones de Trump y publicaron un comunicado en el que solicitan a los republicanos del Congreso que denuncien "los últimos ataques racistas" del presidente.

" Los ataques racistas de este gobierno republicano hacia las comunidades de color se están volviendo demasiado comunes. Las últimas observaciones del presidente Trump sobre los más vulnerables que buscan refugio no representan nuestros valores como país y son antiestadounidenses. (Paul) Ryan y los republicanos de la Cámara deben a sus votantes una denuncia inmediata de estos ataques racistas. El silencio republicano es complicidad", aseguró el director de Medios Hispanos de DCCC, Javier Gamboa.