Jueces de inmigración "profundamente preocupados" por juicios secretos en la frontera ordenados por el gobierno

Los jueces indican además que “estamos profundamente preocupados porque los procedimientos acelerados que se llevan a cabo en la frontera han invadido la capacidad de las personas de encontrar abogados para representarlos en estos casos complejos, e incluso han hecho que el acceso por parte de abogados voluntarios sea difícil, si no imposible”.

Más del 98% sin defensa

Claman ayuda

A finales de septiembre la organización de derechos humanos Human Right Watch (HRW) denunció que los migrantes devueltos a México tras pedir asilo quedan expuestos a “secuestro, extorsión y violencia” porque son enviados a lugares sonde no hay suficiente capacidad de albergue y con altas tasas de criminalidad mientras esperan sus audiencias.

Problemas adicionales

Pero no so solo la inseguridad preocupa a los jueces de inmigración. “Se han planteado preguntas legales por el hecho de que, a menudo, no hay una dirección en México donde se pueda contactar a los inmigrantes que piden asilo, e incluso se nos ha informado que personas han sido secuestradas o extorsionadas mientras estaban en México esperando sus audiencias”, revelan en la respuesta enviada a Univision Noticias.