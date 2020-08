Corte que ordenó liberar niños de cárceles de ICE celebra audiencia luego de vencer plazo sin resultados

Pero ICE ha dicho que los menores y sus madres no serán puestos en libertad porque les fueron negadas sus entrevistas de miedo creíble y colocados en proceso de deportación.

Las expulsiones no se han llevado a cabo porque todos ellos forman parte de una demanda colectiva, interpuesta contra el gobierno por violación a sus derechos en el inicio de sus peticiones de asilo.

El dictamen de junio

La nueva fecha se cumplía el 27 de junio. “Pero no hubo liberación de menores”, dijo Stephany Álvarez-Jones, abogada del Proyecto Dilley que representa a las familias detenidas en ese centro.

El día que venció el plazo el tribunal dijo que la liberación era “inaplicable” por ahora porque no se han cumplido las condiciones para que ocurra.

La opinión de Gee

La jueza Gee recordó en el fallo de finales de julio la vigencia del Acuerdo Judicial Flores de 1997 y que el gobierno no puede mantener privados de libertad a menores por más de 20 días.

También dijo que el gobierno no puede separarlos forzadamente y que la liberación de los menores debe hacerse con el consentimiento de sus padres, en el caso que los niños sean entregados a tutores o patrocinadores.

Como no ocurrió ningún cambio al estatus de los detenidos, la corte dijo que las órdenes emitidas hasta ahora eran “inaplicables”, quedando los menores y sus padres detenidos mientras sigue en curso la demanda de acción de clase.

Nueva audiencia

El tribunal también dijo en esa ocasión que, si bien no puede dictar los resultados de las negociaciones entre las partes, seguirá buscando establecer una especie de protocolo para garantizar el respeto a los derechos de los inmigrantes.

El Proyecto Dilley dice que no se sabe qué resultará en la audiencia y no tiene indicios de lo que pueda resolver la corte, pero confía en que la jueza Gee vuelva a emitir un fallo ordenando la libertad de los menores, y recomendar a ICE que use su discreción para libertar también a sus madres y protegerlos de ser infectados por el covid-19.