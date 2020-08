¿Se pueden limpiar los antecedentes migratorios? Respondemos tus preguntas de inmigración

El inmigrante Juan Pérez, cuyo nombre es otro y pidió mantener su identidad en el anonimato, cuenta que vivió varios años indocumentado en Estados Unidos hasta que lo agarró "la migra". “Sólo me tomaron los datos y me dijeron que me vaya. Di una dirección y me enviaron unos papeles para que me presente a corte (ante un juez), lo cual hice. Asistí un par de veces, pero luego me cambié de domicilio y no supe más del caso”.