Claves del decreto migratorio de Biden que incluye beneficios para cónyuges indocumentados de estadounidenses

Video Las claves del nuevo plan migratorio de Biden para regularizar a más de 500,000 indocumentados

El nuevo decreto migratorio de Joe Biden que será anunciado este martes durante un acto sobre los 12 años del programa Acción Diferida para los Llegados en la infancia (DACA), crea un camino hacia la residencia y la ciudadanía para unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, unos 50,000 hijos indocumentados de ciudadanos e incluye facilidades para que ciertos dreamers graduados en universidades estadounidenses consigan visas de trabajo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó un reporte que explica algunos detalles respecto al plan, quiénes califican, cuáles son los requisitos y quiénes no serán considerados para recibir la green card o tarjeta verde.

De qué se trata la nueva política

El DHS dijo que se trata de “acciones para promover la unidad familiar en el proceso de inmigración” con el objetivo de “mantener a las familias unidas”.

Previo a explicar detalles de la nueva orden ejecutiva migratoria, el departamento recordó que “solo el Congreso puede reformar sistemáticamente nuestro deficiente sistema de inmigración”.

Camino a la residencia para cónyuges indocumentados

La ley actual estipula que los indocumentados que entraron legalmente al país y se quedaron más allá de sus permisos de permanencia, pero luego se casaron con un ciudadano estadounidense, pueden ajustar sus estatus sin salir del país, ya que entraron legalmente.

El decreto de Biden favorece a los indocumentados que entraron ilegalmente al país y luego se casaron con un ciudadano estadounidense. En sus casos, la ley actual los obliga a salir de Estados Unidos para ajustar sus estatus en sus países de origen.

Actualmente a ellos les aplica la Ley del Castigo, que sanciona con tres años fuera si la presencia indocumentada pasa de los 180 días o 10 años si la permanencia no autorizada supera los 365 días.

“En consecuencia, estas familias viven con miedo y se enfrentan a una profunda incertidumbre sobre su futuro” si ganan un cupo de visa para el ajuste de estatus y tienen que salir del país para la entrevista consular, explica el DHS.

Qué ofrece el plan de Biden

Para atender este desafío, el DHS establecerá un nuevo proceso para considerar, caso por caso, las solicitudes de permiso de permanencia temporal para los cónyuges indocumentados que entraron ilegalmente al país y se casaron con un(a) ciudadano(a) estadounidense.

Cuáles son los requisitos

Que hayan vivido en Estados Unidos durante 10 años o más contados desde antes del 17 de junio de 2024;

No representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional (cumplir con los requisitos de las prioridades de deportación vigentes);

Son elegibles para solicitar el ajuste de estatus; y

Ameritan un ejercicio favorable de la discreción, es decir, los agentes de inmigración que revisen cada solicitud de amparo aprobarán o rechazarán el beneficio de conformidad con la discrecionalidad otorgada por el gobierno. Si ellos determinan que las pruebas o evidencias entregadas no son suficientes, podrán rechazar una petición de residencia.

Qué pasa si son aceptados

Si se les concede el permiso de permanencia temporal, estos inmigrantes podrán solicitar la residencia legal permanente (LPR) sin tener que salir de Estados Unidos. El beneficio les anula este requisito para que no les apliquen la Ley del Castigo.

Cuántos cónyuges indocumentados se beneficiarán

El DHS estima que aproximadamente 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses podrían ser elegibles para tener acceso a este proceso. E indica que, en promedio, estos inmigrantes han residido en Estados Unidos durante 23 años.

Quiénes más se beneficiarán con el amparo

Aproximadamente 50,000 hijos indocumentados de estos cónyuges también serán elegibles bajo este proceso.

Quiénes quedan fuera del amparo migratorio

Los indocumentados que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública no serán elegibles para este proceso, “según lo establecido en nuestras prioridades de aplicación de la ley de inmigración”, advierte el DHS.

Qué pasa con aquellos que son una amenaza

Si un indocumentado representa una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, el DHS dice que lo detendrá, lo deportará o lo referirá a otras agencias federales para una mayor verificación, investigación o enjuiciamiento, según corresponda (en el marco del debido proceso).

Qué debe demostrar para ser considerado

Para ser considerado, caso por caso, para una concesión discrecional de permiso de permanencia temporal bajo este proceso, una persona debe:

Estar presente en Estados Unidos sin admisión ni permiso de permanencia temporal;

Haber estado presente continuamente en Estados Unidos durante al menos 10 años desde antes del 17 de junio de 2024; y

Tener un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense a partir del 17 de junio de 2024.

Además:

Las personas no deben tener antecedentes penales que lo descalifiquen o de otra manera constituir una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública; y de otra manera deben merecer un ejercicio favorable de la discreción.

que lo descalifiquen o de otra manera constituir una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública; y de otra manera deben merecer un ejercicio favorable de la discreción. Los antecedentes penales que descalifican incluyen condenas penales que hacen que el individuo sea legalmente inelegible para el ajuste de estatus, así como condenas que no hacen que los no ciudadanos sean legalmente inelegibles para el ajuste de estatus, pero que, sin embargo, justifican su descualificación de este proceso en el ejercicio de la discreción.

Los hijos indocumentados de posibles solicitantes también pueden ser considerados para el permiso de permanencia temporal bajo este proceso si están físicamente presentes en Estados Unidos sin admisión o permiso de permanencia temporal y tienen una relación de hijastro cualificada con un ciudadano estadounidense desde antes del 17 de junio de 2024.

Cómo será el proceso de solicitud

Para ser considerado para el permiso de permanencia temporal, una persona deberá presentar un formulario ante USCIS junto con documentación de respaldo para demostrar que cumple con los requisitos y pagar una tarifa.

A partir de cuándo podrá pedir el amparo

El DHS advirtió que próximamente se publicará más información sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud, incluida una notificación en el Registro Federal.

Agrega que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) rechazará cualquier presentación o solicitud individual recibida antes de la fecha en que comience el período de solicitud, a finales de este verano.

Cómo se hará el proceso de aprobación

Al recibir una solicitud de permiso de permanencia temporal debidamente presentada, USCIS determinará caso por caso si se justifica la concesión de un permiso de permanencia temporal y si el solicitante merece un ejercicio favorable de discreción; y

si se justifica la concesión de un permiso de permanencia temporal y si el solicitante merece un ejercicio favorable de discreción; y Todas las solicitudes tomarán en consideración el historial de inmigración previo del solicitante potencial, los antecedentes penales, los resultados de las verificaciones de antecedentes y la investigación de seguridad nacional y seguridad pública, y cualquier otra información relevante disponible o solicitada por USCIS.

USCIS cuenta con procesos sólidos para identificar y abordar posibles fraudes, que se aplicarán aquí para garantizar la integridad de este programa.

El DHS dijo además que se unirá al Departamento de Estado (DOS) en un esfuerzo por facilitar de manera más eficiente ciertas visas de no inmigrante basadas en el empleo para personas elegibles, incluidos los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y los no ciudadanos indocumentados que se han graduado de una institución acreditada de educación superior de Estados Unidos.

Al clarificar y mejorar el proceso existente, la política del Departamento de Estado dará a los empleadores estadounidenses la certeza de que pueden contratar el talento que necesitan y que podrán empezar trabajar rápidamente. DHS implementará la actualización de la política del Departamento de Estado, precisó el informe.

Qué otras medidas migratorias se han implementado

El DHS recordó otras medidas migratorias implementadas por el gobierno en los últimos tres años orientadas a detener la entrada ilegal por las fronteras y favorecer la inmigración legal. Entre ellas:

La implementación de procesos de permisos de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador;

Actualización y modernización de los procesos de permisos para la reunificación familiar cubana y haitiana;

Dirigir el Grupo de Trabajo para la Reunificación Familiar para reunir con sus familias a casi 800 niños que habían sido separados forzosamente durante el gobierno anterior; y

El establecimiento de procesos de permisos de permanencia temporal específicos para ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV, por sus siglas en inglés) que tienen un patrocinador en Estados Unidos.

Desafíos legales

Es bastante probable, como ocurre cuando se trata de decretos presidenciales, que la orden ejecutiva de Biden sea desafiada en las cortes por grupos u opositores que argumentan que se trata de un exceso de atribuciones de la Casa Blanca.

