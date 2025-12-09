Venezuela La inédita confrontación de EEUU con venezolanos: el impacto en miles de inmigrantes vulnerables o con estatus migratorio El gobierno de Donald Trump ha mantenido un año de enfrentamiento contra el gobierno de Maduro, pero sobre todo contra los venezolanos que viven en Estados Unidos. La consecuencia: cientos de miles de personas con estatus migratorio que fueron ilegalizados y aterrados ante la posibilidad de una detención, han regresado al mismo país en crisis que abandonaron.

Video Trump afirma que iniciará “muy pronto” operaciones en tierra contra el narcotráfico en Venezuela

En Venezuela, la embestida del gobierno de Trump sólo acrecenta la crisis que ya existía, justamente la que hizo que casi ocho millones de ciudadanos de ese país comenzaran una emigración histórica a partir de 2015: se vive mayor represión contra opositores del régimen o contra cualquiera sospechoso de serlo. El acceso a insumos básicos, medicinas, alimentos o a seguros de salud cada vez es más difícil por el alto costo de la vida en un país dolarizado.

Aún así, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se refirió en un reporte en mayo a un aumento en el regreso de venezolanos a su país. Lo atribuían al cierre de la frontera estadounidense —y el fin del acceso al asilo— y a la reanudación de vuelos de deportación desde Estados Unidos en 2025 —más de 13,000 inmigrantes han sido devueltos desde entonces en aviones chárter y pese a la amenaza de ataques militares.

Pero aunque Trump endurece aún más su política migratoria general de deportaciones masivas y en particular contra contra venezolanos en EEUU, cifras de ACNUR muestran que el grueso de esa comunidad no ha emigrado hacia Estados Unidos: de los casi ocho millones, casi siete millones se radicaron sobre todo en países de América Latina y el Caribe. Algunas de estas naciones, como Colombia, han ido anunciando medidas para regularizar la situación migratoria de esa población.

Datos del Instituto de Políticas de Migración (MPI) reflejan que para 2023 la población venezolana en Estados Unidos representaba menos de 2% del total de casi 48 millones de inmigrantes en el país.

El MPI asegura que el regreso de la administración Trump en enero de 2025 "ha traído varios cambios profundos a la política de inmigración de Estados Unidos, y en específico para los venezolanos".

Uno a uno, mostramos cómo ha arreciado la afrenta de Trump contra los inmigrantes venezolanos en menos de un año de gobierno:

252 venezolanos expulsados al Cecot

Desde 2023, el nombre "Tren de Aragua" había estado en la mira de las autoridades de investigación policial e inmigración en Estados Unidos. Documentos de inteligencia de varias agencias federales obtenidos por Univision Noticias mostraron que desde ese año comenzaron a delinear la operación de esta banda criminal venezolana y sus delitos en Estados Unidos. Entre otras cosas, concluían que los tatuajes "posiblemente" identificaban a sus miembros, pero que no podían ser vistos como un elemento concluyente.

Para 2024, el asesinato en Georgia de la estudiante de enfermería Laken Riley a manos de un ciudadano de Venezuela continuó alimentando el discurso político republicano sobre la presencia de la megabanda en Estados Unidos. La campaña presidencial se adueñó de la falta cometida por un solo venezolano para justificar propuestas contra toda una comunidad: arreció así la criminalización de venezolanos que tuvieran tatuajes de coronas, relojes Rolex, rosas, estrellas de cinco puntas, entre otros.

Cuando Trump ganó y asumió su segunda Presidencia en 2025, no tardó en implementar acciones.

A mediados de febrero firmó una orden ejecutiva con la que catalogaba al Tren de Aragua como una organización terrorista. Un mes después, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para argumentar que la pandilla estaba invadiendo el país: a contrarreloj, en silencio y en contra de la decisión de un juez federal —que intentó frenarlas— expulsó a más de 200 venezolanos catalogados como miembros de esa organización criminal a El Salvador, a la cárcel de pandilleros creada por el presidente Nayib Bukele, el Cecot. Las expulsiones continuaron en una segunda oportunidad a finales de marzo y con escala en la Bahía de Guantánamo.

Video Tatuó a un venezolano deportado a El Salvador y cuestiona cómo EEUU lo vinculó con el Tren de Aragua



Abogados defensores de algunos de los venezolanos denunciaron que muchos de ellos tenían procesos migratorios pendientes, como asilos, que fueron cerrados bajo pedido del propio gobierno. Alegaban que ni siquiera se les dio la oportunidad de desafiar las expulsiones y que habían sido enviados a la cárcel de pandilleros sin el debido proceso. Durante semanas, los familiares y abogados de los venezolanos no tuvieron información sobre el paradero de estos hombres; ni siquiera eran localizables en los buscadores de detenidos del gobierno federal.

Cinco días después de los traslados al Cecot, en medios se filtró una lista con los nombres de los venezolanos enviados a esa cárcel. Fue la primera vez que abogados y familiares tuvieron información de dónde estaban sus seres queridos. Sin embargo, nunca pudieron hablar con ellos. Las familias reconfirmaban que estaban ahí encerrados con los videos de políticos republicanos —entre ellos, de la propia Noem— que viajaban a El Salvador y grababan las visitas al Cecot.

En mayo, uno de ellos fue clave: el del excongresista y comentarista conservador Matt Gaettz, que visitó la prisión y grabó un video en el que se escuchaba a los venezolanos gritar "libertad" y pedir ayuda.

Video “¡Libertad!”: graban los gritos de auxilio de venezolanos deportados a cárcel de El Salvador



Organizaciones de derechos humanos catalogaron el envío de venezolanos al Cecot como "desapariciones forzosas".

El 18 de julio de 2025, cuatro meses después de ser expulsados por Estados Unidos a El Salvador y tras un canje de presos —estadounidenses por venezolanos—, los 252 venezolanos fueron devueltos a Caracas.

Sus testimonios documentaron la tortura, malos tratos y violaciones de derechos humanos que sufrieron. Van desde golpes diarios, aislamiento, privación del sueño y de la comida, de la posibilidad incluso de bañarse a diario, hasta encierro en espacios pequeños y oscuros, y terror psicológico con frases como que de ahí salían muertos. En este video se puede escuchar uno de los testimonios:

Video “Los guardias son más asesinos” que la MS-13: las torturas sufridas por un venezolano en el Cecot

El fin del TPS: 600,000 venezolanos en riesgo de deportación a un país en crisis y del que huyeron

Desde la llegada de Trump en enero, el mandatario amenazó con poner fin a los Estatus de Protección Temporal (TPS) y 'paroles' que beneficiaron principalmente a miles de ciudadanos de países de América Latina y El Caribe (de Venezuela, Haití, Honduras, Cuba). Miles de inmigrantes temieron lo peor y ha ido llegando: han sido despojados de protecciones que habían tenido por años.

Entre los primeros afectados, los venezolanos. En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que las condiciones que llevaron al gobierno de Joe Biden a extender el estatus para ese país ya no existían, algo que contradicen los propios documentos del gobierno de Trump. Con esa decisión de Noem, comenzó una batalla en cortes que por meses mantuvo a los venezolanos ansiosos y con la esperanza de que el beneficio permanecería y podrían quedarse en Estados Unidos. Celebraron con cada decisión judicial favorable; lloraron con cada anuncio en contra del TPS.

El 8 de noviembre de 2025, los más de 600,000 tepesianos venezolanos quedaron completamente sin esa protección, luego de que la Corte Suprema le diera la razón al gobierno para poner fin a ese estatus temporal.

Video Fin del TPS para venezolanos: un abogado explica si hay alternativas para evitar la deportación

A partir de las 12:01 am de ese día, miles de venezolanos se sumaron a los 13 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en Estados Unidos. Los que no tenían alguna otra petición en proceso comenzaron a acumular presencia indocumentada en el país y a ser sujetos de detención y deportación.

"Somos el grupo de inmigrantes más grande en la historia de los Estados Unidos que estando bajo un estatus legal ha sido ilegalizado para convertirlos en sujetos de deportación", dijo entonces a Univision Noticias Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano-Americano y una de las activistas más vocales en la defensa de los derechos de esta comunidad.

Ferro dijo que creía que muchos de los 600,000 venezolanos con TPS se quedarán en Estados Unidos "con documentos o sin ellos, porque sus vidas están aquí". Sin embargo, contó que con el reloj en contra, muchos —los que pudieron— cerraron sus casas y volvieron a Venezuela o se marcharon a países como España y Colombia. Algunos, dijo, dejaron sus carros en estacionamientos de aeropuertos y se marcharon de Estados Unidos.

Aunque al TPS de Venezuela aún le quedan batallas menores por pelear en cortes de apelaciones, los activistas —como Ferro— recomendaron entonces a los tepesianos de ese país que buscaran otros caminos para permanecer en Estados Unidos o que, en definitiva, se marcharan.

Este beneficio se terminó en un momento cumbre de hostilidades entre Estados Unidos y Venezuela. Ya por semanas, el gobierno de Trump ha mantenido una flota naval en el Caribe que justifica como operaciones para frenar a narcotraficantes venezolanos y el supuesto flujo de drogas -especialmente fentanilo- desde ese punto a Estados Unidos. Pero la campaña es vista como una forma de presionar la renuncia del mandatario chavista, Nicolás Maduro, al que ha catalogado como el líder del llamado Cartel de los Soles —que Trump definió como organización terrorista— y por quien ofrece una recompensa de $50 millones.

Más de 80 personas han muerto en ataques a lanchas de las que se tiene poca información: han sido catalogados por congresistas y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como "ejecuciones extrajudiciales".

En un momento de incertidumbre al límite en Venezuela, la arremetida de Trump contra esta comunidad ha hecho que cientos de tepesianos sin opciones para quedarse legalmente —así como peticionarios de otros beneficios que sí estaban en proceso— vuelvan a su país.

Venezuela es incluida en la lista de 30 países con prohibición de viaje

El ataque de un asilado afgano a dos guardias nacionales —que dejó a una fallecida— generó nuevas restricciones del gobierno de Donald Trump para miles de ciudadanos de 30 países. Por ahora, sólo se conocen 19 de estas naciones y entre ellas está Venezuela.

La restricción creó una pausa indefinida y "re-revisiones" exhaustivas sobre los trámites de miles de inmigrantes venezolanos: anunció que no se tomarían decisiones sobre peticiones de asilo, de residencias permanentes, de visas y suspensiones de deportación hasta que cada caso pase por un proceso mayor de evaluación.

Video Esto se sabe de la revisión masiva de 'green cards' anunciada por USCIS para ciertos inmigrantes

A raíz de la noticia, se conoció de la cancelación, por ejemplo, de decenas de ceremonias de ciudadanía para venezolanos que ya habían pasado todo el proceso hacia la naturalización. La organización Proyecto de Apoyo a Solicitantes de Asilo (ASAP) dijo en una nota de prensa que algunos peticionarios de asilo habían comenzado a recibir cartas en las que les informaban de que sus casos habían sido desestimados.

Al anunciarlo, el gobierno aseguró que los afectados podían ser sujetos de nuevas entrevistas, de solicitud de más evidencias, de escrutinio a través de distintas bases de datos de agencias federales, entre otras cosas.

En esta nota (abajo), un abogado de inmigración analizó el anuncio y explicó diversos escenarios para inmigrantes con distintos beneficios:

Deportaciones de padres sin sus hijos

En medio de la campaña de deportaciones emprendida por el gobierno de Donald Trump se han conocido decenas de casos de padres que han sido expulsados de Estados Unidos sin sus hijos. Hay reportes de inmigrantes de distintos países y entre ellos, los venezolanos.

En medio de la confrontación entre Trump y el mandatario Nicolás Maduro, las autoridades de Venezuela han estado entre las más vocales en hablar de estas historias y en publicitar los esfuerzos que hacen para regresar a los niños a Venezuela tras la expulsión desde EEUU de sus papás.

Uno de los casos más conocidos es el de la niña Maikelys Espinoza, cuyo padre, Maiker Espinoza, estuvo entre los 252 venezolanos enviados al Cecot en marzo. Esto pese a que tenía una orden de deportación firmada por un juez de inmigración desde el 8 de julio de 2024, constató Univision Noticias.

Maiker contó a Univision Noticias por teléfono que él y su familia —su pareja Yorely Bernal Inciarte y su hija de un año, Maikelys— habían sido secuestrados en su trayecto migratorio por México: "Teníamos miedo de estar en México (...) Llegamos a la frontera (de EEUU) y nos entregamos". Fue en El Paso, Texas: el 14 de mayo de 2024 comenzaron su proceso en Estados Unidos.

Los dejaron detenidos y el 19 de mayo de 2024, a los esposos les dijeron que debían separarlos momentáneamente de la niña, que no podía acompañarlos a la corte, "que en dos horas nos la entregaban de vuelta", contó Maiker. Pero Maikelys pasó a custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados —confirmó el Departamento de Seguridad Nacional— y por meses no pudieron volver a abrazarla.

Por separado, Maiker y Yorely fueron entrevistados por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Los relacionaron con la banda criminal venezolana Tren de Aragua y con sus cabecillas. A él le decían que su esposa estaba delatándolo: "Psicología, tú sabes. No tengo nada que ver con ellos". Lo presionaban, recuerda, con que conocía al líder de la pandilla, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero'.

Él negó esas acusaciones al alegar que ni conoció al pandillero, ni vivía en Venezuela cerca del área de operaciones de la banda Tren de Aragua: "Yo vivo en una región de Venezuela, en el Llano, es demasiado lejos de donde vive esa gente (...) Somos pura gente campesina. Yo solamente me dedico a mi trabajo y a mi familia, a mis hijos".

Narró que el interrogatorio con el FBI continuó por dos o tres días. En documentos compartidos por Maiker Espinoza a Univision Noticias, el DHS escribe el 14 de mayo de 2025 en su narrativa del caso que la familia fue separada y se lee en una línea "amenaza de seguridad pública-afiliado a pandilla". Un día después, el FBI emitió un informe que dice: "No hay récord identificable en el índice de identificación interestatal NCIC (Centro de Información Nacional del Crimen del FBI) para el nombre Espinoza Escalona, Maiker".

A finales de marzo, Maiker fue expulsado por EEUU al Cecot en un segundo grupo de 14 venezolanos que hicieron escala en la Bahía de Guantánamo. Su esposa fue deportada a Venezuela poco después, el 25 de abril de 2025, pero sin la niña.

Una retahíla de reclamos del régimen de Nicolás Maduro, que acusó al gobierno de Donald Trump de secuestrar a la niña, la trajeron de vuelta a casa en un vuelo que aterrizó el 14 de mayo de 2025 en el principal aeropuerto que sirve a Caracas, el Simón Bolívar, en Maiquetía. La propia primera dama, Cilia Flores, recibió a Maikelys.

Maiker se enteraría de este desenlace después, tras su inesperada liberación del Cecot y su llegada a Venezuela el 18 de julio de 2025.