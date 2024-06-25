Abogados advierten que nueva orden ejecutiva de Biden no está vigente aún

Video Las claves del nuevo plan migratorio de Biden para regularizar a más de 500,000 indocumentados

El programa ‘parole in place’ “aún no acepta solicitudes”, advirtió este martes la Asociación Americana de Abogados (AILA). Y recordó que, de acuerdo con los datos proporcionados la semana pasada por el gobierno, “se espera que este programa se lance a fines del verano después de que se publique un aviso del Registro Federal que detalla el proceso de solicitud y otra información”.

Además, precisó que “las solicitudes presentadas antes de la fecha de inicio indicada en el anuncio oficial serán rechazadas”. Y publicó un video con estas y otras recomendaciones.

La semana pasada el presidente Joe Biden anunció un ‘parole in place’ que permitirá a unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses ajustar sus estatus de permanencia dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país y evitar de esa forma que les caiga encima la Ley del Castigo o de los 10 años.

Los posibles beneficiarios deberán demostrar que ingresaron indocumentados al país, estaban en Estados Unidos al 17 de junio de 2024, que están casados legalmente con un ciudadano y que llevan al menos 10 años en territorio estadounidense de manera ininterrumpida, entre otros requisitos.

El beneficio se extiende a unos 50,000 menores de 21 años indocumentados hijos de ciudadanos estadounidenses. A su vez, Biden anunció que jóvenes indocumentados, entre ellos dreamers graduados en establecimientos educativos reconocidos, recibirán visas de trabajo.

Pero en los tres grupos a beneficiarse con el ‘parole in place’ “no hay que hacer nada todavía”, dice AILA. Primero el Departamento de Seguridad (DHS) debe publicar el reglamento en el Registro Federal (diario oficial), previsto para finales del verano.

Qué sucederá una vez publicado el reglamento

Cuando se publique la regla, se conocerá la información detallada sobre la libertad condicional en el lugar (‘parole in place’) anunciada el 18 de junio.

Cómo hará el DHS para procesar el nuevo beneficio; y

Todas las solicitudes se procesarán caso por caso.

Entre los requisitos conocidos hasta ahora:

Califican cónyuges indocumentados de ciudadanos que hayan vivido en Estados Unidos durante 10 años o más;

No representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional;

Son elegibles para solicitar el ajuste de estatus (a residente permanente); y

Merecen un ejercicio favorable de discreción.

Si son elegibles, estos no ciudadanos “podrán solicitar la residencia permanente legal sin salir de Estados Unidos”, recuerda AILA.

El poder ajustar dentro del país impedirá que los inmigrantes indocumentados beneficiados reciban un castigo de hasta 10 años por presencia indocumentada, un castigo aprobado por el Congreso en los cambios a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1996.

Otros detalles de la orden ejecutiva

El DHS estima que aproximadamente 500,000 cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses podrían ser elegibles para acceder a este proceso;

En promedio, estos no ciudadanos deben haber residido en Estados Unidos durante 23 años;

Aproximadamente 50,000 hijos de estos cónyuges también serán elegibles para este proceso.

AILA también advierte que “tenga en cuenta que los no ciudadanos que representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública no serán elegibles para este proceso”.

Y agrega que “si un no ciudadano representa una amenaza a la seguridad nacional o pública, el DHS lo detendrá, lo expulsará o deportará o lo remitirá a otras agencias federales para su posterior investigación o enjuiciamiento, según corresponda”.

Los hijos indocumentados de posibles solicitantes también pueden ser considerados para la libertad condicional bajo este proceso “si están físicamente presentes en Estados Unidos sin admisión ni libertad condicional y tienen una relación de hijastro calificada con un ciudadano estadounidense a partir del 17 de junio de 2024”, indica el programa anunciado por Biden.

En el caso de los dreamers

AILA señala que en el caso de los dreamers (jóvenes que entraron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y se conocen como soladores), que hayan obtenido un título en una institución estadounidense de educación superior acreditada en Estados Unidos y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en un campo relacionado con su carrera, “podrán recibir visas de trabajo más rápidamente”.

Por ahora no se conocen más detalles. AILA explica que, una vez el DHS publique el reglamento, “se descubrirá a partir de cuándo los funcionarios consulares deberían considerar recomendar que el DHS renuncie a la inelegibilidad de estos solicitantes de manera expedita, junto con las solicitudes de visa en el extranjero”.

Mientras tanto y hasta que no se publique la norma en el Reglamento Federal, “los pasos de procesamiento seguirán siendo los mismos”, indica.

Ante la pregunta si un solicitante necesita una exención de inelegibilidad para visa, ¿cómo puede solicitarla como parte de una entrevista estándar? AILA responde: “Los solicitantes a quienes se les niega una visa generalmente serán notificados por el funcionario consular sobre el motivo de la inelegibilidad y si son elegibles para una exención de su inelegibilidad”.

Añade que, “si un solicitante no es elegible para una visa debido a ciertos motivos de inadmisibilidad en la Sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, puede ser elegible para una exención”.

También señala que las solicitudes de exención son adjudicadas por el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Revisión de Admisibilidad de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con base en una recomendación del Departamento de Estado”.