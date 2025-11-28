Trump vuelve a insultar gravemente a una reportera: y no es la primera

Video Trump le dice a una periodista “cállate, piggy” cuando le preguntan sobre los archivos de Epstein

Donald Trump volvió a insultar gravemente a una periodista cuya pregunta no le gustó, un gesto que parece cada vez más una característica del segundo mandato de un presidente que siempre se caracterizó por su estilo de confrontación con la prensa que percibe como crítica.

"¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida?", le espetó el presidente a la comunicadora en una comparecencia en su residencia del sur de Florida cuando le preguntó por lo que había dicho sobre el detenido por el atentado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC.

El incidente se une a la creciente lista de arremetidas contra mujeres periodistas. Hace pocos días, llamó "fea" a una reportera del The New York Times que firmó un detallado reportaje con datos sobre su declive físico a sus 79 años.

Hace unas semanas tuvimos la impactante imagen del "cállate, cerdita" que le soltó a Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de Bloomberg, cuando trataba de hacerle una pregunta sobre el caso Epstein en el Air Force One.

En el Despacho Oval, Trump también arremetió contra Mary Bruce de ABC News, a la que llamó "terrible reportera" y amenazó con quitarle la licencia a su cadena después de tres agudas preguntas a Mohammed bin Salman.

La Casa Blanca ha defendido la actitud del presidente. Tras el incidente con la reportera de ABC, acusó a la cadena de ser "operativos demócratas enmascarados", y con la de Bloomberg, la secretaria de prensa Karoline Leavitt habló de la "franqueza" del presidente ante las "fake news".

Qué le preguntó la periodista a Trump antes de que la llamara "estúpida"

El miércoles, fueron tiroteados dos miembros de la Guardia Nacional cuando patrullaban Washington DC como parte de un controvertido despliegue ordenado por Trump en contra del criterio de las autoridades locales.

Un afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán enfrenta cargos por el atentado que hasta este viernes deja un balance de una militar fallecida y otro gravemente herido. El sospechoso llegó al país como refugiado a través de un programa para reasentar a aquellos que ayudaron a las tropas estadounidenses en Afganistán y ganó la condición de asilado bajo la administración Trump.

La periodista insultada le preguntó a Trump por qué culpaba a su predecesor, Joe Biden, cuando algunos miembros de su propia administración habían dicho que los afganos reasentados habían sido sometidos a un proceso de revisión de antecedentes exhaustivo.



"Porque ellos los dejaron entrar", respondió Trump, visiblemente molesto con la pregunta, mostrando una foto de un avión militar estadounidense lleno de personas que huían mientras las autoridades talibanes retomaban el poder.

Vinieron "junto con miles de otras personas que no deberían estar aquí, y solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida", dijo Trump.

Trump se enfurece con el NYT por documentar su declive

Los insultos y el lenguaje brusco son una característica de la era Trump, pero el presidente parece reservar una particular aversión hacia las mujeres de la prensa.

El miércoles, el mandatario arremetió contra un informe del diario The New York Times que se centraba en su edad y sus crecientes signos de fatiga, llamando "fea" a la autora del artículo.

"Nunca he trabajado tanto en mi vida. Sin embargo, a pesar de todo esto, los lunáticos de la izquierda radical en The New York Times, que pronto cerrará, hicieron un artículo en mi contra diciendo que quizás estoy perdiendo mi energía, a pesar de los hechos que muestran exactamente lo contrario", publicó el republicano en su plataforma Truth Social.

Trump es la persona de mayor edad que ha asumido la Presidencia de Estados Unidos, y el trabajo claramente ha tenido un impacto en él desde que comenzó su segundo mandato en enero.

Pero en su extensa publicación en redes, salpicada de palabras en mayúsculas que enfatizan el mensaje, Trump afirmó que el artículo del Times publicado el martes ignoraba sus logros.

Video Fiscal desestima cargos contra Trump en el caso de supuesta interferencia electoral en Georgia



También presumió de que recientemente se sometió a un "EXAMEN FÍSICO PERFECTO Y UNA PRUEBA COGNITIVA INTEGRAL ('Que aprobé con éxito')". Pero mientras la Casa Blanca continúa retratando a Trump a través de imágenes generadas por inteligencia artificial que lo muestran como un superhéroe musculoso, el reportaje del Times muestra que Trump ha reducido drásticamente sus eventos públicos y viajes domésticos en comparación con su primer mandato, y mantiene un horario público entre el mediodía y las cinco de la tarde.

Durante un evento televisado en la Oficina Oval a principios de mes, Trump pareció quedarse dormido brevemente. Además, hay preguntas sin respuesta sobre la salud de Trump, en particular por qué se sometió a una resonancia magnética en octubre. Fotografías de sus tobillos hinchados y un gran moretón en su mano derecha también han generado especulaciones.

La respuesta de Trump a una pregunta sobre Epstein: "Cállate, cerdita"

El incidente con la reportera de Bloomberg Catherine Lucey ocurrió en el Air Force One. "Cálla, cállate, cerdita", le dijo Trump, señalándola con el dedo, después de que ella le preguntara por qué no publicaba material sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, si como él insiste, "no hay nada incriminatorio en los archivos".

El periodista de CNN Jake Tapper calificó el comentario de Trump de "repugnante y completamente inaceptable".

Al preguntársele sobre el caso, Leavitt respondió que el presidente "es muy franco y honesto con todos", admitiendo que Trump a veces "se frustra con los periodistas".

"También es el presidente más transparente de la historia", insistió, como defensa.

Leavitt afirmó que hablar con la prensa casi a diario, como lo ha hecho Trump desde que asumió el cargo en enero, es "mucho más respetuoso" que Biden, quien respondió preguntas con menos frecuencia.

"Deberían agradecer la franqueza que les ofrece el presidente Trump", les dijo a los periodistas.

Con información AFP y AP.

