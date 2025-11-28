Trump dice que suspenderá "permanentemente" la inmigración desde el "tercer mundo" tras el ataque a la Guardia Nacional en DC

Video Esto se sabe de la revisión masiva de 'green cards' anunciada por USCIS para ciertos inmigrantes

El presidente Donald Trump prometió "pausar permanentemente la inmigración" desde los países más pobres del mundo en un virulento discurso antiinmigrante publicado a altas horas de la noche en el Día de Acción de Gracias.

Trump también amenazó con revocar "millones" de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden, y con "expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos".

"Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede remediar por completo esta situación", publicó Trump en su plataforma Truth Social. "Por lo demás, ¡FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que Estados Unidos representa! ¡No estarán aquí por mucho tiempo!".

La amenaza, que terminaba deseando a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias, marcaría una nueva escalada en las políticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por una campaña de brutales arrestos y deportaciones masivas.

El anuncio lo hizo tras el tiroteo ocurrido el miércoles contra dos miembros de la Guardia Nacional desplegados por su gobierno para patrullar Washington DC en contra del criterio de las autoridades locales. El FBI, por su parte, inició una investigación por terrorismo.

Un ciudadano afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán enfrenta cargos por el tiroteo. El sospechoso llegó al país como refugiado como parte de un programa para reasentar a quienes ayudaron a las tropas estadounidenses contra el talibán. Este año, con Trump ya en la Casa Blanca, accedió a la condición de asilado.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso había formado parte de un comando respaldado por Washington que combatió contra los talibanes en Afganistán, y que llegó a Estados Unidos gracias a un programa de evacuación de afganos que colaboraron con el organismo.

Los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, además de otros altos cargos nombrados por Trump, insistieron en que Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión debido a políticas de asilo laxas tras la retirada militar de Afganistán ordenada por el expresidente Joe Biden.

Pero AfghanEvac, una ONG que ayudó a asentar afganos en Estados Unidos, afirmó que estos pasan por "algunos de los procesos de verificación de seguridad más exhaustivos" de todo el mundo.

La inmigración no genera delincuencia como dice Trump

La amenaza de Trump de detener la inmigración sería un duro golpe para una nación que desde hace tiempo se ha definido como una nación acogedora para los inmigrantes.

El presidente declaró en Truth Social que la mayoría de los residentes estadounidenses nacidos en el extranjero reciben asistencia social, provienen de países en crisis o de prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o cárteles de la droga, al tiempo que los culpaba de los delitos cometidos predominantemente por ciudadanos estadounidenses en todo el país.



La percepción de que la inmigración genera delincuencia sigue flaqueando ante el peso de la evidencia, según una revisión de la literatura académica realizada el año pasado en la Revista Anual de Criminología.

Con pocas excepciones, los estudios realizados tanto a nivel agregado como individual demuestran que las altas concentraciones de inmigrantes no están asociadas con un aumento de los niveles de delincuencia en los barrios y ciudades de Estados Unidos, afirmó.

Un estudio realizado por economistas, publicado inicialmente en 2023, reveló que los inmigrantes tienen un 60 % menos de probabilidades de ser encarcelados que las personas nacidas en Estados Unidos. El estudio concluyó que los inmigrantes han sido encarcelados a tasas más bajas durante 150 años, lo que se suma a investigaciones anteriores que desmienten las afirmaciones de Trump.

Pero Trump parecía tener poco interés en un debate político en su inusualmente larga publicación en las redes sociales, que la Casa Blanca, en su propia cuenta de redes sociales de respuesta rápida, llamó "uno de los mensajes más importantes jamás publicados por el presidente Trump".

Cómo puede impactar en EEUU la amenaza de Trump de detener la inmigración de los países menos desarrollados

Elegido con la promesa de combatir la migración ilegal, las redadas y deportaciones de Trump han afectado a comunidades en todo Estados Unidos, como obras de construcción y escuelas.

La perspectiva de más deportaciones podría ser económicamente peligrosa, ya que los trabajadores estadounidenses nacidos en el extranjero representan casi 31 millones de empleos, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

El presidente había anunciado previamente la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacada la víspera en un tiroteo cerca de la Casa Blanca. El otro soldado herido en el ataque del miércoles, Andrew Wolfe, de 24 años, "lucha por su vida", informó Trump el jueves. El acusado también se encuentra en un estado crítico.

El ataque, descrito por las autoridades como una "emboscada", se perpetró contra dos soldados de este cuerpo militar, desplegado en Washington y otras ciudades demócratas como parte del controvertido dispositivo de Trump para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.

Trump, de hecho, vinculó el tiroteo con su decisión de enviar a cientos de efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad. "Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos", sugirió.

Con información de AP y AFP.

