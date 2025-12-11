Donald Trump Sale a la venta la 'tarjeta dorada' de Trump: residencia expedita en EEUU por 1 millón de dólares Para iniciar el proceso los solicitantes deben pagar primero una tarifa de procesamiento no reembolsable de $15,000. Luego, si el Departamento de Seguridad Nacional aprueba la solicitud, pagarán entonces 1 millón de dólares para “obtener la residencia estadounidense en tiempo récord” y convertirse en residentes permanentes legales.



Video ¿Qué es la 'tarjeta dorada' de Trump y qué otros países la han implementado?

La prometida 'tarjeta dorada' que anunció Trump en febrero y que ofrece un estatus legal en Estados Unidos ya está a la venta, por el precio de 1 millón de dólares, según anunció el propio presidente el miércoles.

La famosa 'tarjeta gold' viene a ser una 'green card', o sea, una residencia permanente en el país, y con el tiempo, ofrece un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Además de para individuos que paguen $1 millón también está disponible para empresas que desembolsen el doble por cada empleado nacido en el extranjero.

PUBLICIDAD

“Básicamente, es una green card, pero mucho mejor”, dijo Trump. “Mucho más poderosa, un camino mucho más sólido”.

El presidente aseguró que recibirán miles de millones de la venta de estas tarjetas doradas y que esos fondos "irán al gobierno de EEUU", a una cuenta administrada por el Departamento del Tesoro, con la cual "podremos hacer cosas positivas para el país”.

Cómo es el proceso para solicitar estas tarjetas

Tras el anuncio de Trump del inicio del programa, rodeado de líderes empresariales en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, se activó un sitio web a través del cual se realizan las solicitudes.

El primer paso para iniciar el proceso, según el sitio web, es pagar una tarifa de procesamiento no reembolsable de $15,000. Luego el Departamento de Seguridad Nacional debe evaluar y aprobar la solicitud. Una vez aprobada, los individuos pagarán entonces 1 millón de dólares para “obtener la residencia estadounidense en tiempo récord” y convertirse en residentes permanentes legales.

“Un regalo de 1 millón de dólares al completar la verificación del individuo es prueba de que la persona aportará un beneficio sustancial a Estados Unidos”, dice el sitio web. “El solicitante también podría necesitar pagar tarifas adicionales, pequeñas, al Departamento de Estado, según sus circunstancias”, agrega la web.

En la página se muestra una imagen de la tarjeta, que luce un retrato del presidente Trump sobre un fondo con la bandera estadoundiense, un águila y la estatua de la libertad, y la rúbrica del mandatario debajo de la frase 'Trump Gold Card'.

Una imagen de la 'Trump Gold Card', en el sitio web del gobierno para solicitarla. Imagen Trumpcard.gov



Las empresas que quieren solicitar esta tarjeta en su versión corporativa, para patrocinar a sus empleados, deberán pagar la misma tarifa de 15,000 dólares pero el precio asciende a 2 millones de dólares por cada empleado.

PUBLICIDAD

Las empresas podrán recibir varias tarjetas, pero estarán limitadas a un individuo por tarjeta, explicó el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

¿Una 'tarjeta plantino'?

En el sitio web se anuncia además la creación de una 'tarjeta platino', que permitiría a ciudadanos extranjeros residir en Estados Unidos hasta 270 días al año sin estar sujetos a impuestos sobre los ingresos obtenidos en el extranjero. Las personas que sean aprobadas para este programa deberán pagar 5 millones de dólares, además de la tarifa de procesamiento de 15,000 dólares.

El gobierno creó una lista de espera para este programa 'Platino' y el sitio web informa que: "No hay garantía de que la contribución a la Tarjeta Platino se mantenga en $5 millones, así que debería apuntarse en la lista de espera ahora".

Golden card: un reemplazo para las visas EB-5

Este programa está concebido para reemplazar a las visas EB-5, que fueron creadas por el Congreso en 1990 con el objetivo de atraer inversión extranjera. Podían acceder a ellas quienes invirtieran alrededor de 1 millón de dólares en una empresa que empleara a un mínimo de 10 personas.

El presidente no mencionó requisitos de creación de empleo para las empresas solicitantes ni límites globales para el programa, como sí existen bajo el actual EB-5, pero agregó que había escuchado quejas de empresarios incapaces de retener a graduados valiosos de universidades estadounidenses por ser extranjeros sin permiso para quedarse.

PUBLICIDAD

“No puedes contratar a gente de las mejores universidades porque no sabes si vas a poder quedarte con esa persona”, afirmó.

Si bien Trump ha construido su carrera política sobre ideas y políticas antiinmigrantes y su actual gobierno lleva meses impulsando deportaciones masivas y redadas migratorias, también ha recibido críticas de su movimiento MAGA ( Make America Great Again) al sugerir que los inmigrantes altamente cualificados deberían poder entrar en EEUU.

Trump aseguró que el programa significa que EEUU está “recibiendo a alguien excelente en nuestro país, porque creemos que serán personas extraordinarias”, y mencionó a graduados destacados de universidades estadounidenses procedentes de China, India y Francia como posibles receptores de estas gold cards.

“Las empresas van a estar muy felices”, declaró.

Pero esta no es una idea nueva. Los visados para inversionistas son comunes en todo el mundo y decenas de países ofrecen sus versiones de estas 'tarjetas' o 'visas doradas' para personas con gran poder adquisitivo, desde Reino Unido y España, hasta Australia, Italia o Canadá.

Con información de AP.

Mira también: