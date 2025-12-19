Lotería de Visas Trump ordena suspender la lotería de visas con que el sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown obtuvo su 'green card' Noem dijo en una publicación el jueves en la plataforma social X que está ordenando al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos que pause el programa.

El presidente Donald Trump ordenó el jueves la suspensión del programa de lotería de visas con que el sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown y el asesinato de un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) obtuvo su tarjeta de residencia permanente o 'green card'.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una publicación en la plataforma social X que, bajo la dirección de Trump, está ordenando a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que pausen el llamado programa de Visas de Diversidad.

"Este individuo atroz nunca debió haber ingresado a nuestro país", expresó sobre el sospechoso, el ciudadano portugués Claudio Neves Valente.



El hombre, de 48 años y hallado muerto el jueves, es sospechoso de ser el autor del tiroteo en la Universidad Brown en que murieron dos estudiantes y otros nueve resultaron heridos, y del asesinato de un profesor del MIT.

El atacante había estado matriculado en Brown con una visa de estudiante a partir del año 2000, según una declaración jurada de un detective de la policía de Providence. En 2017, ganó la lotería de visas y meses después obtuvo el estatus de residente permanente, según la declaración jurada. De momento no queda claro dónde estuvo en el periodo entre el que se ausentó de la escuela bajo licencia en 2001 y obtuvo la visa en 2017.

El programa de visas por diversidad ofrece hasta 50,000 "green cards" cada año mediante un sorteo a personas de países poco representados en Estados Unidos, muchos de ellos en África. La lotería fue creada por el Congreso, y es casi seguro que la suspensión ordenada por Trump enfrente a desafíos legales.

Casi 20 millones de personas solicitaron la lotería de visas de 2025, con más de 131,000 seleccionados al incluir a los cónyuges de los beneficiarios. Después de ganar, deben someterse a un proceso de verificación para ser admitidos en Estados Unidos. Los ciudadanos portugueses recibieron apenas 38 plazas.

Los ganadores de la lotería son invitados a solicitar una tarjeta de residencia permanente para inmigrantes. Son entrevistados en consulados y están sujetos a los mismos requisitos y verificaciones que otros solicitantes de tales tarjetas, las cuales son un paso requerido para convertirse en un ciudadano naturalizado.

Trump se ha opuesto durante mucho tiempo a la lotería de visas por diversidad. El anuncio de Noem es el ejemplo más reciente de cómo aprovechar una tragedia para seguir adelante con los objetivos de política migratoria. Luego que un hombre afgano fuera identificado como el agresor en un ataque fatal contra miembros de la Guardia Nacional en noviembre, el gobierno de Trump impuso reglas estrictas contra la inmigración desde Afganistán y otros países.