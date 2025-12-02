DHS: gobierno de Trump revisará "todos los trámites migratorios" de ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela

Video Esto se sabe de la revisión masiva de 'green cards' anunciada por USCIS para ciertos inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo este martes que el gobierno de Donald Trump está revisando "todos los trámites migratorios" de ciudadanos de "países de preocupación", tras reportes de que se ordenó pausar el procesamiento de todas las solicitudes migratorias como green cards o procesos de ciudadanía para estas personas extranjeras.

"La Administración Trump está revisando todos los beneficios migratorios otorgados por la Administración Biden a los extranjeros de países de preocupación", confirmó un vocero del DHS en una declaración enviada a Univision Noticias Digital.

El comunicado de DHS confirma que el gobierno ampliará así a otros trámites migratorios su revisión.

Previamente, habían anunciado la intención de realizar "una examinación a gran escala y rigurosa de cada tarjeta verde" para inmigrantes de estos países, y de trámites de asilo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció esas medidas un día después de que un afgano asilado en EEUU atacara la semana pasada a dos guardias nacionales en Washington DC y causara la muerte de una de ellos.

El diario The New York Times reportó este martes que Trump ordenó pausar todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países a los que ya se aplican prohibiciones o restricciones de viaje a Estados Unidos, entre los que se encuentran Cuba y Venezuela.

Los 19 países afectados son los mencionados en una proclama presidencial de junio sobre la "Restricción de entrada de extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas foráneos y otras amenazas de seguridad pública".

Se trata de Afganistán, Burma, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundí, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

DHS recomienda ampliar la prohibición total de ingreso a EEUU a ciudadanos de más países

"La Administración Trump está haciendo todo lo posible para garantizar que quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho. No correremos ningún riesgo cuando el futuro de nuestra nación esté en juego", justificó el DHS en su declaración.

Este martes, la secretaria de Seguridad Nacional aseguró que había recomendado ampliar la lista de países cuyos ciudadanos tienen restricciones para ingresar a EEUU e imponer una “prohibición total de viajes” para un número de países que no especificó.

“Acabo de reunirme con el presidente. Estoy recomendando una prohibición total de viaje para cada maldito país que ha estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a ayudas públicas”, escribió Noem en la red social sin mencionar cuántos o cuáles serían.

Funcionarios consultados por la cadena CBS News revelaron que la lista de 19 territorios publicada en junio sería ampliada a cerca de 30 países.

