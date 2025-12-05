Gobierno de Trump planea negar visas a quienes hayan sido verificadores de datos o moderadores de contenido: reportes

El Departamento de Estado ordenó a su personal desestimar las solicitudes de visas de personas que tengan un historial como verificadores de datos (fact-checkers), moderadores de contenido u otras actividades que la administración del presidente Donald Trump considere "censura".

"Si descubre evidencia de que un solicitante fue responsable o cómplice de censura o intento de censura de expresiones protegidas en Estados Unidos, debe solicitar que se declare que el solicitante no es elegible", señala según NPR un memorando interno sobre visas H-1B.

PUBLICIDAD

El documento, cuya existencia fue primero reportada por la agencia Reuters el martes, alude a la política anunciada en mayo por el secretario de Estado, Marco Rubio, restringiendo visas a " funcionarios extranjeros y personas que sean cómplices en censurar a estadounidenses".

Apenas tomó posesión, Trump firmó una orden para que ningún funcionario federal pudiera limitar la libertad de expresión de un ciudadano estadounidense, en medio de la polémica sobre los supuestos esfuerzos de la administración de Joe Biden para frenar la desinformación sobre la pandemia de covid-19 en redes sociales.

Durante la campaña y junto a Elon Musk, Trump buscó presentarse como defensor de la libertad de expresión después de que sus cuentas fueran bloqueadas en el entonces Twitter y Facebook por su supuesto rol en alentar el asalto al Capitolio.

¿Qué piensa Trump de las visas H-1B?

Las visas H-1B están destinadas a trabajadores altamente cualificados y son una herramienta clave para importar talento en el sector tecnológico. Trump defendió el programa en una entrevista a mediados del mes pasado con la presentadora de Fox News, Laura Ingraham.

Cuando Ingraham planteó que "no se puede inundar el país con decenas de miles, o cientos de miles, de trabajadores extranjeros", el presidente respondió: "También hay que traer talento". Y cuando Ingraham afirmó diciendo que Estados Unidos tenía "abundantes personas talentosas", Trump dijo que no.



El intercambio generó críticas rápidas y contundentes en línea desde algunos sectores del movimiento MAGA, que se han opuesto a la expansión de las visas H-1B y otros programas diseñados para permitir la entrada de inmigrantes cualificados al país.

PUBLICIDAD

Eso no desalentó a Trump de una semana después, ante una audiencia de ejecutivos de negocios, reafirmar su idea de que Estados Unidos necesita inmigrantes que puedan capacitar a trabajadores nacionales en fábricas de alta tecnología, e insistió que hacerlo no contradice sus creencias políticas fundamentales.