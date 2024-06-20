Respondemos tus dudas: Quiénes no califican bajo el nuevo programa migratorio de Biden



En ‘Hablemos de Inmigración’ explicamos en detalle el alcance de los beneficios que cubren a unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, hijos indocumentados menores de edad solteros de padres ciudadanos que entraron a EEUU sin admisión, y también el anuncio de visas de trabajo para ciertos dreamers y jóvenes indocumentados graduados en centros de estudios reconocidos por las autoridades de educación.

En el video de esta nota te explicamos quiénes no califican para el reciente decreto migratorio del presidente Joe Biden y por qué quedan fuera del programa que, además de un permiso de trabajo, ofrece la green card.

El editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron la nueva orden ejecutiva migratoria junto al abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona.