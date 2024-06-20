Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

Respondemos tus dudas: Quiénes no califican bajo el nuevo programa migratorio de Biden

Expertos analizan y explican qué categorías de extranjeros indocumentados que entraron sin admisión a Estados Unidos no califican para la residencia ni para el 'parole in place' ni para pedir un permiso de trabajo.

Univision picture
Por:Univision

Más sobre Preguntas y respuestas Inmigracion

‘Hablemos de Inmigración’: El impacto de la política de 'tolerancia cero' de Trump en el debido proceso migratorio
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: El impacto de la política de 'tolerancia cero' de Trump en el debido proceso migratorio

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Qué escenarios enfrentan miles de venezolanos con TPS en EEUU
4 mins

“Hablemos de Inmigración”: Qué escenarios enfrentan miles de venezolanos con TPS en EEUU

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Qué derechos tienen los inmigrantes en los centros de detención de ICE
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Qué derechos tienen los inmigrantes en los centros de detención de ICE

Inmigración
"Nadie quiere salir a la calle": nuevo año fiscal pone a disposición $170,000 millones para deportaciones
22 mins

"Nadie quiere salir a la calle": nuevo año fiscal pone a disposición $170,000 millones para deportaciones

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos el pago de $100,000 por visas H-1B para profesionales extranjeros
4 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos el pago de $100,000 por visas H-1B para profesionales extranjeros

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario

Inmigración
Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración
3 mins

Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración

Inmigración
‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración
2 mins

‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI
3 mins

“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: ICE busca acelerar deportaciones con millonario presupuesto
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: ICE busca acelerar deportaciones con millonario presupuesto

Inmigración


En ‘Hablemos de Inmigración’ explicamos en detalle el alcance de los beneficios que cubren a unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, hijos indocumentados menores de edad solteros de padres ciudadanos que entraron a EEUU sin admisión, y también el anuncio de visas de trabajo para ciertos dreamers y jóvenes indocumentados graduados en centros de estudios reconocidos por las autoridades de educación.

PUBLICIDAD

En el video de esta nota te explicamos quiénes no califican para el reciente decreto migratorio del presidente Joe Biden y por qué quedan fuera del programa que, además de un permiso de trabajo, ofrece la green card.

El editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron la nueva orden ejecutiva migratoria junto al abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona.

Video ¿Planeas aplicar al nuevo plan migratorio de Biden? Gobierno advierte que aún no debes enviar documentos
Relacionados:
Preguntas y respuestas InmigracionGreen Cardpermiso de trabajoInmigrantes indocumentadosDeportacionesJoe BidenCasa Blanca

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD