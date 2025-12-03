Cómo impacta la pausa en los trámites migratorios a ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela

Los trámites migratorios de ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela, comenzaron a ser pausados para entrar en un proceso de "re-revisión", según informaron en un memorando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Univision Noticias constató que a horas del anuncio, inmigrantes venezolanos que habían pasado su examen de ciudadanía empezaron a recibir notificaciones de cancelación de sus ceremonias de juramentación; e incluso quienes esperaban su entrevista sentados en oficinas de USCIS fueron notificados, en el lugar y sin mayores explicaciones, de la cancelación de sus citas.

El memo establece que esa "re-revisión" pueda llevar a los inmigrantes de 19 países a una "potencial" nueva entrevista, explica en sus párrafos iniciales, para que el gobierno pueda obtener información adicional en su evaluación "sobre las amenazas a la seguridad nacional o pública, así como otros asuntos relacionados con su inadmisibilidad o ineligibilidad".

El anuncio de USCIS ocurre a días de que un inmigrante de origen afgano con un asilo aprobado por el gobierno de Trump disparó a dos guardias nacionales en Washington DC, dejando a una fallecida. Es posible que sea desafiado en cortes, como ha ocurrido en el pasado con otras órdenes ejecutivas y memorandos migratorios con restricciones de viaje para ciudadanos de países de creencia musulmana.

El abogado de inmigración en Texas Haim Vásquez nos ayuda a entender qué significa esta pausa en los trámites migratorios en proceso y cómo puede afectar el curso de peticiones para ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití, Afganistán, Burma, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemén, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

¿Qué trámites se están viendo afectados?

"Bajo el anuncio, los trámites que van a estar afectados son la solicitud de residencia permanente, que es la forma I-485; renovaciones de residencia, que es la planilla I-90; vamos a ver la solicitud para la remoción de condiciones en la residencia, que es la I-751; las ciudadanías y también lo que llaman el documento para salida del país o viaje, que es la I-131", explica el abogado en una llamada telefónica.

En su memorando, USCIS además pide pausar todas las solicitudes de asilo y de suspensión de la deportación, sin importar el país de origen, para someter a la persona a una revisión adicional. Contempla también una evaluación "exhaustiva" de las solicitudes de beneficios aprobadas para los ciudadanos de 19 países que ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021, incluyendo a los admitidos, inspeccionados, a quienes están bajo un 'parole' o a quienes entraron sin ser inspeccionados.

El abogado considera que el anuncio pone en la mira a "cualquier procedimiento que pase hoy en día por medio de inmigración", no sólo de los 19 países en la lista, sino del resto que pueda ser anunciado. Reportes de medios el martes indicaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, evalúa una ampliación de ese listado para llevarlo a unos 30 países.

¿Se cancelarán los procesos en curso?

"Es importante entender que esto no es una cancelación de procesos", precisa el abogado. Explica que se trata de una pausa en la emisión de citas o de documentos para otorgar beneficios migratorios a los ciudadanos de estos 19 países, agrega, mientras que el gobierno determina qué necesita para evaluar si estas personas representan un riesgo o no para la seguridad nacional.

¿Qué pasa con los solicitantes de ciudadanía que recibieron cancelaciones de su ceremonia de juramentación?

El abogado explica que pueden cancelar las ceremonias pero no la aprobación de la ciudadanía.

"Vamos a ver una cantidad de procesos que se van a ver o pausados, o ceremonias o citas canceladas. Es importante entender que los beneficios migratorios no pueden ser cancelados. La única forma en que podrían ser cancelados es si el gobierno determina que ha habido algún tipo de fraude o situación que amerite la cancelación del proceso", asegura.

¿Qué revisiones adicionales podría hacer el gobierno?

Vásquez dice que pese a que quienes están en trámites de ciudadanía o residencia ya han sido indagados de forma minuciosa, las "re-revisiones" podrían incluir distintas bases de datos, como del Buró Federal de Investigaciones (FBI), portafolios o folios del historial migratorio, una mayor revisión de las redes sociales y de cualquier otra base de datos con la que el gobierno pueda descartar fraudes o posibles daños a la seguridad nacional, así como pertenencia a organizaciones terroristas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, dice, no está claro cómo se llevaran a cabo estas indagaciones adicionales. El memorando no lo explica.

En el caso de quienes ya tuvieron su entrevista de ciudadanía, el abogado indica que es posible que puedan ser llamados a una segunda cita: "Es un procedimiento que ya existe, pero que con estas medidas tomadas podríamos verlo un poco más".

Vásquez cree que "el hacer esta pausa, el poner un escrutinio de pronto más extenso del que existía anteriormente, va a causar una dilatación de procesos, demora y, posiblemente, una congestión grave en todo el sistema migratorio".

¿Qué documentos llevar? ¿Qué precauciones tomar?

Vásquez recomienda en primer lugar que los inmigrantes afectados por la pausa en sus procesos busquen a un abogado de inmigración que pueda revisar sus casos y evaluar posibles escenarios para corregirlos y evitar que alguna situación del pasado pueda causarles problemas.

También recomienda que quienes están la lista de 19 países eviten viajes fuera de Estados Unidos: "Entendemos que un residente todavía puede salir y no hay ninguna dificultad para un residente, pero no sabemos qué va a determinar el gobierno y qué cambios puedan presentarse en el futuro que dejen a la persona por fuera del país cuando reciba esa información".

Además, aconseja a los inmigrantes de estos 19 países llevar siempre consigo los documentos que demuestren el estatus migratorio: la tarjeta original de residencia permanente o cualquier recibo que pueda mostrar la permanencia legal en el país.