71 ataques de odio en 10 días: el discurso extremista de Bolsonaro se materializa en las calles de Brasil

El delegado policial a cargo del caso, Paulo Cesar Jardim, aseguró que se trató de una agresión homofóbica y descartó que la imagen que tatuaron a la joven con un cuchillo sea una esvástica: "Yo no vi ninguna esvástica. Lo que le hicieron fue un símbolo muy antiguo, milenario, budista que desarrolla la teoría del amor, la fraternidad, la humanidad... que se corrompió con el tiempo (...) No es una esvástica sino un símbolo esotérico", insistió el portavoz policial.

Un seguidor del PT asesinado

"Cuando el comandante gane la elección, la prensa va a morir"

Preguntado sobre los ataques recientes llevados a cabo por sus seguidores, Bolsonaro trató de minimizar la ola de violencia política al señalar que son casos aislados sobre los que no tiene control. "Lo lamento. Pido a la gente que no lo haga, pero yo no tengo control sobre millones y millones de personas que me apoyan", le dijo el candidato a UOL.