Un pastor afroestadounidense llamó al 911 para denunciar una amenaza, pero fue él quien terminó arrestado

Extraños en su propiedad

"Dijeron que me matarían”, añadió.

Los oficiales no le permitieron contar su parte de la historia y, en cambio, dijo que fue "esposado frente a la turba” por blandir la pistola, mientras que las cinco personas blancas saludaban a otro grupo de agentes.

McCray Sr. expres´ó que los oficiales se apresuraron a juzgar, “desarmando a un hombre negro que enfrentaba a cinco individuos blancos; el arresto no sería tolerado si fuera un blanco””.

“Soy un pastor, un veterano sargento de la Fuerza Aérea condecorado de 24 años, sin antecedentes penales, nunca he sido arrestado o esposado” añadió. “Fui víctima de esta turba de asaltantes criminales de odio que me vieron esposado y arrastrado como un perro mientras los agentes estaban con ellos".

“Pastor, me duele el corazón por ti. Trabajo en la aplicación de la ley y estoy asqueada por lo que soportaste”, escribió en Facebook Angela Comer. “Cuando haces lo correcto y TODAVÍA no tienes derechos básicos, es evidente que todavía hay trabajo por hacer. Gracias por su fidelidad y por mostrar el amor de Cristo en su respuesta. Solo sé que hay muchos de nosotros que llevamos el uniforme que te apoyamos contra el racismo y la intolerancia. No se canse de hacer el bien”.