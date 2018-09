Lula da Silva se retira de la carrera presidencial y Fernando Haddad será su sustituto

Desde su entrada en prisión el pasado 7 de abril, condenado a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, se daba por hecho que su candidatura tenía los días contados. La batalla judicial que emprendieron sus abogados con innúmeros recursos ante diversas instancias para conseguir un habeas corpus y mantener viva su candidatura, no dio sus frutos.

Tampoco sirvió la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU que exigió a Brasil que mantuviera los derechos políticos del petista y le permitiera participar en los comicios. El Tribunal Superior Electoral (TSE) amparado por la Ley de la Ficha Limpia, que dice que ningún condenado en segunda instancia –como sería el caso del ex mandatario– puede participar en unas elecciones, rechazó el pasado 31 de agosto la candidatura del exmandatario.

Tras la desaparición de Lula y con un 24% de intención de voto, el nuevo favorito para conquistar el Palacio de Planalto es el ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL). El ex capitán del ejército fue hospitalizado el pasado jueves tras sufrir un atentado durante un acto de campaña en Juiz de Fora (Minas Gerais). Bolsonaro recibió una puñalada en el abdomen que le dejó en estado “muy grave” de la que se recupera en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, ya fuera de peligro. A partir de ahora su campaña continuará exclusivamente en las redes sociales, un terreno que domina al ser el candidato con más seguidores en Facebook y Twitter.

Los efectos del atentado en la campaña no han sido significativos, según la encuesta de Datafolha presentada este lunes. El ultraderechista subió de un 22% a un 24% de intención de voto, pero también aumentó su rechazo entre los electores de un 39% a un 43% . Conocido por sus declaraciones xenófobas y por su defensa de la violencia a la hora de hacer política, Bolsonaro se convirtió, sin quererlo, en víctima de su propio discurso, lo que le favorece entre sus fieles pero le aleja todavía más de sus enemigos.

Clima de odio y polarización

El impeachment contra Dilma Rousseff, los escándalos de corrupción descubiertos por la operación Lava Jato –que afectan a las principales siglas del país– y la polémica prisión del ex mandatario Lula da Silva, han dejado a la sociedad brasileña además de descreída de sus políticos, profundamente enfrentada en dos bandos irreconciliables: los antipetistas y el resto.

En este contexto no es casual que el candidato mejor ubicado sea el ultraderechista Jair Bolsonaro con su discurso de odio como principal reclamo electoral. Una semana antes de sufrir el atentado, inflamaba la campaña con su habitual tono incendiario: “He venido aquí para fusilar a todos los petistas” y para ilustrar sus palabras tomaba el trípode de una cámara y se lo colocaba como si fuera una ametralladora con la que apuntar al enemigo. “Vamos a patear en el culo al comunismo”, gritaba entre los aplausos de miles de seguidores en el estado de Acre (norte del país).

Pero nadie esperaba que su apología a la violencia se concretara con un atentado. “Brasil se ahoga en un mar de bilis”, decía el columnista de la Folha de Sao Paulo, Clovis Rossi, quien se mostraba “asustado” por la agresividad que se respira en estos comicios. Nunca antes en la reciente historia democrática del país un candidato presidencial había sufrido un ataque de esta índole. El pasado mes de marzo, el autobús en el que se trasladaba el ex presidente Lula da Silva, entones pre candidato presidencial, recibió tres disparos. Pero en esta ocasión no hubo ningún herido. Entonces algunos de los candidatos presidenciales como Geraldo Alckmin (PSDB) o el propio Jair Bolsonaro (PSL), no mostraron piedad por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y ambos declararon que Lula había recogido lo que plantaba.