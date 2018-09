Lo que esta ama de casa no imaginó en aquel entonces era que en Brasil, un país donde en las últimas cuatro elecciones ganó la izquierda, iba a emerger un político ultraderechista llamado Jair Bolsonaro , y que las mujeres también se organizarían para salir a la calle a expresar su rechazo. La manifestación tendrá lugar este sábado y miles de mujeres han confirmado su participación. “Es un político que propaga el odio hacia las mujeres”, comenta Aldenin, mientras se pregunta “cómo se puede confiar en un hombre que cuando habla es para insultar”.

Según una de las últimas encuestas del instituto Ibope, un 50% de las mujeres no le votaría nunca, un 17% votaría en blanco y un 10% se muestra indecisa.

Bolsonaro, por ejemplo, no tuvo ningún reparo en decir a una diputada que era demasiado fea para ser violada, afirmar que las mujeres se merecen salarios inferiores al de los hombres y describir el nacimiento de su hija como un “momento de debilidad”. Al referirse a las comunidad gay simple y llanamente comentó que prefería que su hijo muriese en un accidente a que fuese homosexual. También aseguró que sus hijos nunca tendrían una novia negra porque están muy bien educados.

Las mujeres, la mayoría del electorado

El sábado, las protestas se llevarán a cabo en 70 ciudades del país , y traspasarán las fronteras porque hay marchas convocadas en otras naciones. El objetivo es intentar que este hombre, que se muestra a favor de dotar de armas a los civiles, no llegue al Palacio de Planalto en Brasilia, capital del país.

“Es una lucha feminista contra un candidato que amenaza nuestros derechos y no representa a las mujeres. Otras muchas luchas como la de los negros, la comunidad LGTB o los indígenas también se han unido a nosotras”, explica a Univision Noticias Carol (que no quiso desvelar su apellido), una de las organizadoras del grupo de Facebook.

Internet arde y cantantes como Daniela Mercury o Anitta, la reina del pop Brasil, han apoyado a través de las redes al movimiento que en ese ámbito también ha pasado las fronteras y ha recibido el apoyo incluso de la cantante Madonna que publicó una foto en su red social Instagram con las etiquetas "Él no" y "Fin del fascismo".

“Estoy aquí para invitar a todas las mujeres brasileñas a que salgan a la calle el 29 de septiembre con el movimiento “Él no porque es machista, él no porque es homófobo, él no porque es un retraso para la democracia”, instó Daniela Mercury en un video. En una muestra de respaldo, el miércoles, Pablo Vittar, la cantante drag queen que causa furor en Brasil, terminó un concierto en el marco de una gala de entrega de premios al grito de “¡EleNão!”.