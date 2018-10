Los analistas políticos andan despistados. En su peor semana desde que comenzó la campaña, Jair Bolsonaro ha crecido seis puntos y se coloca en el primer puesto con un 34% de intención de voto , según la última encuesta del Instituto Ibope. Justo después de que dos millones de brasileños salieran a la calle para manifestarse en su contra con el grito EleNao (Él no) en una treintena de ciudades del país. Justo después de que el candidato anunciara -con su tono amenazante habitual- que no iba a respetar ningún resultado que no fuera él como ganador. O después de que su elegido para la vicepresidencia, el general Antonio Hamilton Mourao, declarara que, entre sus planes de llegar al gobierno, estaba acabar con el aguinaldo de los trabajadores, llevar a cabo una Consulta Constituyente sin el apoyo del Congreso y que definiera como “desviados” a los hijos criados por madres solteras y abuelas.

Ascenso meteórico con un discurso de la bala vs el voto

Jair Bolsonaro entró en la “gran política” de Brasilia en 1991 después de salir del Ejército amonestado por intentar planear un atentado para protestar por los bajos salarios de los soldados. En sus casi tres décadas como diputado pasó por ocho partidos diferentes, pero se mantuvo fiel a la bancada parlamentaria “de la bala” formada por exmilitares y policías. Se dio a conocer entre más de 500 diputados por sus elogios al periodo dictatorial, su defensa de la tortura como práctica policial, y por hacer de la apología de la violencia su propio estilo: “Esto sólo va a cambiar cuando comencemos una guerra civil y hagamos el trabajo que el régimen militar no terminó. Hay que matar a 30,000 empezando por el presidente Fernando Henrique Cardoso ”, dijo en 1999 para argumentar que el voto no servía para cambiar Brasil, que había que usar la bala.

Familia, ultraneoliberalismo y militarismo

El Bolsonarismo como fenómeno político

Jair Bolsonaro se ha dado a conocer por su irreverencia, por su discurso de odio, por su apología a la violencia. Por frases como la que le espetó a la exministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário: "No te violo porque no lo mereces". Al colectivo LGTBs: “A los homosexuales no se les quiere, se les aguanta”; otras racistas, como cuando dijo que sus hijos no saldrían con una negra porque estaban bien educados; y machistas: “Las mujeres deben ganar menos porque se quedan embarazadas”. El extremismo y la agresividad de sus ideas obliga a los analistas a preguntarse cómo ha podido alcanzar un apoyo tan amplio de la sociedad.