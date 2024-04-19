Esta imagen es de una explosión en la guerra de Ucrania, no de la ofensiva de Irán contra Israel

Es falso que la imagen de una explosión en una zona con edificaciones sea del lanzamiento de drones y misiles de Irán a Israel iniciado el 13 de abril , como se asegura en publicaciones compartidas en Facebook . La foto es en realidad una captura de un video de un ataque ucraniano a la base naval rusa en Sebastopol a finales de marzo, por lo que está fuera de contexto.

“Irán ataca a Israel y le declara la guerra. Trasciende este día la noticia internacional en [sic] que este sábado 13 de abril del 2024 Irán ha iniciado ataques con drones y misiles balísticos de crucero a Israel”, es parte de lo que afirma uno de los posts, que destaca que se trata de una información de “última hora” e incluye varias imágenes, entre las cuales destaca de primera la que estamos verificando.

Un imagen de Crimea

En el video se escucha a personas hablar mientras se mueve la cámara de un lado a otro apuntando hacia varias zonas de edificaciones. Tras un estruendo, se ve una explosión seguida de una bola de fuego y el humo resultante. Luego la cámara graba en otras direcciones, donde se ven más explosiones.

Al comparar los primeros instantes del video, constatamos que coincide con la imagen que estamos verificando pues, por ejemplo, en ambos se ve el objeto oscuro y alargado que se cruza a la derecha (recuadros rojos), la forma de la bola de fuego que se genera tras la explosión (recuadros azules) y las pequeñas luces de edificaciones a la izquierda (recuadros verdes).

Imagen captura de Facebook (izquierda) y video hallado en X (derecha).

Una nueva búsqueda en Google, esta vez con las palabras clave, en inglés, “ucrania ataca flota rusa sebastopol” , da múltiples resultados que informan sobre esa ofensiva , que tuvo lugar en esa localidad de Crimea el pasado 24 de marzo, es decir, semanas antes del ataque iraní contra Israel.

Conclusión

Es falso que la foto de una explosión en una zona con edificaciones sea de la ofensiva iraní iniciada contra Israel el 13 de abril. Una búsqueda inversa de la imagen y con palabras clave en Google revela que la misma está fuera de contexto, pues procede de un video del ataque de Ucrania contra una flota rusa anclada en el puerto de Sebastopol, en Crimea, el 24 de marzo, semanas antes del lanzamiento de drones y misiles por parte de Irán. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

