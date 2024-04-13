Irán lanza ataque con drones contra Israel, que se prepara para su llegada

Video ¿EEUU pierde la paciencia con Israel? Analizamos la tensa llamada entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu

El ejército israelí asegura que Irán lanzó varios aviones no tripulados hacia Israel. El portavoz del ejército, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que los aviones tardarían varias horas en llegar, una información que ha sido confirmada poco despúes por medios iraníes.

La televisión estatal iraní anunció que Teherán había lanzado varios drones contra Israel.

“El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) ha lanzado 'amplios' ataques de represalia con drones contra los territorios ocupados en respuesta al ataque terrorista del régimen israelí del 1 de abril contra la sede diplomática de la República Islámica en Damasco, la capital siria”, dice un medio local, en referencia al bombardeo a la embajada iráni en el que murieron 8 personas y que, aunque ha sido adjudicado a los israelíes, el gobierno de Netanyahu no ha reconocido ni comentado.

Israel cierra su espacio aéreo a la espera de la llegada de los drones iraníes

A través de una publicación en redes sociales, las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) dijeron están en alerta máxima y vigilan constantemente la situación operativa.

Ante la amenaza, las autoridades aéreas israelíes han anunciado el cierre del espacio aéreo del país a todos los vuelos, en previsión de un ataque iraní con drones.

La autoridad aeroportuaria del país dijo que el cierre entraría en vigor a las 12:30 a.m. hora local. Indicó que los vuelos se verían afectados y aconsejó a los viajeros que consultaran con sus compañías aéreas para informarse de los cambios.

La Casa Blanca expresa su total apoyo a Israel

La Casa Blanca indicó que brindará un apoyo no especificado a la defensa de Israel contra el ataque.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, dijo en un comunicado el sábado que “Irán ha iniciado un ataque aéreo contra Israel", y añadió: “Estados Unidos apoyará al pueblo de Israel y apoyará su defensa contra estas amenazas de Irán”.

El presidente Joe Biden acortó una estadía de fin de semana en su casa de playa en Delaware y regresó a la Casa Blanca para reunirse con su equipo de seguridad nacional y monitorear la situación.

El Pentágono informó que el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, habló con su homólogo israelí "para discutir amenazas regionales urgentes... y dejó en claro que Israel podía contar con el apoyo total de Estados Unidos para defender a Israel contra cualquier ataque de Irán y sus representantes regionales".

Las crecientes tensiones entre Irán e Israel

Las tensiones entre Irán e Israel aumentaron este sábado luego de que Teherán incautara una embarcación israelí en aguas del Golfo Pérsico, en lo que muchos interpretaron como parte de la respuesta iraní al ataque contra su embajada en Siria.

Tras el anuncio de la toma del buque, Israel advirtió que Irán "sufriría las consecuencias" de cualquier escalada. "Estamos listos para reaccionar", aseguró el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari.

Mientras que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que el país ha incrementado su capacidad de defensa y ataque ante la posibilidad de "un ataque planificado por Irán y sus representantes contra el Estado de Israel". "Estamos decididos a defender a nuestros ciudadanos contra el terrorismo (de Irán) y sabremos cómo responder", añadió.



