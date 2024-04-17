Es falso que ese video de incendios sea de un ataque de Irán a un aeropuerto en Israel

El clip también ha sido ubicado erróneamente en incendios en Texas iniciados a finales de febrero.

Es falso que el video en el que se ve a varias personas caminando por el margen de una carretera, de noche y entre el humo rojizo generado por incendios, sea del ataque de Irán lanzado el 13 de abril contra Israel , como asegura una publicación en Instagram . Las imágenes circulaban en redes sociales más de dos meses antes de la ofensiva iraní, según comprobamos mediante una búsqueda inversa de imágenes.

“Iran [sic] destruye el Principal [sic] aeropuerto de Israel!”, dice el texto que acompaña el video. En las imágenes vemos a varias personas caminar por el margen de una carretera, por la noche, y entre mucho humo. Al fondo se ven varios fuegos y, pasados unos segundos, se aprecia una pequeña explosión cerca de lo que parecen ser unos árboles. En ese momento se escucha a una mujer llorar y a otra que dice, en español, “ya, hija, tranquila”.

Sobre la grabación, en su parte superior se lee “ultima [sic] hora”; y en la inferior, “Irán destruye principal aeropuerto de Israel”.

El post hallado fue publicado el 3 de febrero de 2024, más de dos meses antes del ataque iraní contra Israel, por lo que no guarda relación con la ofensiva de Irán como falsamente se asegura en el video que estamos verificando.

El clip también ha sido relacionado falsamente con los incendios en Texas iniciados a finales de febrero de 2024.

Conclusión

Es falso que el video de incendios sea del ataque de Irán contra Israel. Una búsqueda inversa de imágenes en Google revela que la misma grabación ya se había difundido en febrero de 2024 y fue relacionada con un incendio en una zona de Chile ocurrido a principios de febrero. Es decir, más de dos meses antes de la ofensiva de Teherán. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

