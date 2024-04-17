Cambiar Ciudad
Es falso que ese video de incendios sea de un ataque de Irán a un aeropuerto en Israel

La grabación ya circulaba en redes sociales desde febrero, meses antes de la ofensiva iraní.

Alberto Andreo
Por:
Alberto Andreo Sandoval.
El clip también ha sido ubicado erróneamente en incendios en Texas iniciados a finales de febrero.
El clip también ha sido ubicado erróneamente en incendios en Texas iniciados a finales de febrero.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / captura de Instagram.

Es falso que el video en el que se ve a varias personas caminando por el margen de una carretera, de noche y entre el humo rojizo generado por incendios, sea del ataque de Irán lanzado el 13 de abril contra Israel, como asegura una publicación en Instagram. Las imágenes circulaban en redes sociales más de dos meses antes de la ofensiva iraní, según comprobamos mediante una búsqueda inversa de imágenes.

“Iran [sic] destruye el Principal [sic] aeropuerto de Israel!”, dice el texto que acompaña el video. En las imágenes vemos a varias personas caminar por el margen de una carretera, por la noche, y entre mucho humo. Al fondo se ven varios fuegos y, pasados unos segundos, se aprecia una pequeña explosión cerca de lo que parecen ser unos árboles. En ese momento se escucha a una mujer llorar y a otra que dice, en español, “ya, hija, tranquila”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


Sobre la grabación, en su parte superior se lee “ultima [sic] hora”; y en la inferior, “Irán destruye principal aeropuerto de Israel”.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google, a partir de una captura del video, facilita una publicación con la grabación analizada en la cuenta de X (antes Twitter) del medio independiente Acción Ciudadana Chile, que ubica el fuego en la zona de Achupallas, en la localidad de Viña del Mar.

En Valparaíso, una región costera de Chile, se reportaron en febrero una ola de incendios que se cobraron la vida de al menos 122 personas.

El post hallado fue publicado el 3 de febrero de 2024, más de dos meses antes del ataque iraní contra Israel, por lo que no guarda relación con la ofensiva de Irán como falsamente se asegura en el video que estamos verificando.

El clip también ha sido relacionado falsamente con los incendios en Texas iniciados a finales de febrero de 2024.

Conclusión

Es falso que el video de incendios sea del ataque de Irán contra Israel. Una búsqueda inversa de imágenes en Google revela que la misma grabación ya se había difundido en febrero de 2024 y fue relacionada con un incendio en una zona de Chile ocurrido a principios de febrero. Es decir, más de dos meses antes de la ofensiva de Teherán. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

