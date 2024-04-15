Estas imágenes de explosiones nocturnas en el cielo no son del ataque de Irán a Israel como dicen en redes

Videos de otros conflictos circularon desde este domingo como si fueran del ataque de Irán a Israel.

PUBLICIDAD

En elDetector verificamos algunos de esos videos e imágenes y encontramos que varios no corresponden a este ataque, sino que tienen que ver con otros conflictos.

Aquí te lo contamos.

1) Esa foto de la activación de la Cúpula de Hierro no es actual, sino de 2020

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de Facebook.



Una publicación en Facebook, con más 2,800 reacciones, muestra la imagen de una ciudad de noche y sobre ella parecen caer misiles o cohetes que iluminan el cielo. Incluye un texto en el que se afirma que “el gobierno de Irán ha comenzado su ataque contra Israel“ y que “Israel se prepara para defenderse”, haciendo alusión a los ataques iniciados este sábado . Pero es falso, porque se trata de una imagen que está fuera de contexto. Esa fotografía no es actual, sino que corresponde a la activación de la Cúpula de Hierro (sistema antimisiles del ejército de Israel) en 2020 para interceptar cohetes desde Gaza.

Lo comprobamos mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, que nos llevó a una publicación del 21 de agosto de 2020 en Reuters en la que aparece la fotografía original, tomada por Amir Cohen, de esa agencia de noticias. En la descripción se lee: “El sistema antimisiles Cúpula de Hierro dispara misiles de interceptación, mientras se lanzan cohetes desde Gaza hacia Israel, visto desde la ciudad de Ashkelon, Israel, el 21 de agosto de 2020”.

PUBLICIDAD

2) Ese video de misiles cayendo de noche no muestra el ataque de Irán: es de la guerra entre Israel y Hamas

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de Facebook.



Ese video compartido en Instagram, que cuenta con más de 3,140 “me gusta”, en el que se lee “Irán ataca Israel” y se observan lo que parecen misiles sobre una ciudad durante la noche no tiene relación con el inédito ataque aéreo ocurrido este fin de semana. Las imágenes están fuera de contexto, pues circulan desde hace más de seis meses.

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google, a partir de una captura del video, e identificamos que el contenido objeto de esta verificación fue publicado en la cuenta oficial de YouTube del medio británico The Telegraph, el 12 de octubre de 2023 –cinco días después de que comenzara la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre de 2023. Aunque el audio y las imágenes son iguales, en el video compartido en 2023 no se muestra el texto "Irán ataca a Israel", sino que en la descripción se indica en inglés: "El ejército israelí declaró que el jueves estaba llevando a cabo un 'ataque a gran escala' contra objetivos de Hamas en Gaza".

El mismo video circuló a finales de octubre del año pasado con publicaciones en las que usuarios decían que mostraban ataques sin precedentes en Israel. Un chequeo de la unidad de verificación de India Digital Forensics, Research and Analytics Centre —miembro de la International Fact Checking Network (IFCN), como elDetector— también entonces identificó que esas imágenes fueron difundidas por The Telegraph y señalaban que documentaba un ataque del 12 de octubre, el cual había sido reseñado por EuroNews.

PUBLICIDAD

3) Esa grabación no es de la llegada de los primeros drones iraníes a Israel: circula desde 2023

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de Instagram.

Es falso que un video en el que se ven destellos en el cielo nocturno grabados desde una gasolinera y personas corriendo que se resguardan detrás de una zona ajardinada corresponda a la llegada de los primeros drones iraníes a Israel, como señalan posts difundidos en redes sociales como X (antiguo Twitter), Instagram y TikTok, algunos con más de 100,000 reproducciones.

PUBLICIDAD

4) Ese video no muestra el sistema de defensa de Israel haciendo frente al ataque de Irán

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de Facebook.

“La Cúpula de Hierro de Israel en acción”, se lee en una publicación de Facebook (con más de 31,000 visualizaciones) que muestra un video donde se ven cohetes o misiles perpendiculares chocando entre sí, en un cielo nocturno, y en el que se escuchan sirenas de fondo. Fue difundido el 14 de abril de 2024, sugiriendo que se trata del sistema antimisiles de Israel durante los ataques de este fin de semana, pero es falso.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Yandex hallamos una grabación que se difundió en un canal de Telegram hace cuatro meses, el 13 de diciembre de 2023. La descripción del clip en Telegram dice: “Cúpula de hierro. Cúpula dorada”, junto a cifras sobre el posible costo de los misiles de Hamas e Israel. Sin embargo, no dan detalles de dónde se hizo la grabación, ni la fecha.

Si bien en elDetector no hallamos el origen del video, al pasar el texto que está en el lado izquierdo superior del video por el traductor de Google Lens se lee: “Las imágenes del juego son sólo para fines de entretenimiento”. Por tanto, no se puede confirmar que sea una grabación real de la Cúpula de Hierro, lo que sí se puede asegurar es que circulaba previo al ataque iraní contra Israel.



elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.