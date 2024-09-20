Esa imagen de un brazo ensangrentado no tiene relación con la manifestación por la reforma judicial en México: fue publicada antes de 2024

En el marco de las manifestaciones contra la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que establece la elección de jueces mediante voto popular, se compartió una publicación en X que muestra una imagen de un brazo ensangrentado de una persona supuestamente herida, alegando que se trata de un “colaborador” de la secretaria general del partido oficialista Morena, Citlalli Hernández. Sin embargo, esta afirmación es falsa; la imagen está fuera de contexto, pues circula en internet desde al menos 2015.

“Los prianistas [son] responsables de la violencia en el Senado. Terroristas”, afirma un post acompañado de la imagen de un brazo ensangrentado. Publicado el 10 de septiembre de 2024, pide: “Compañeros, favor de difundir, estoy en el Senado, soy colaborador de la senadora Citlalli [sic]. Los trabajadores del Poder Judicial nos están golpeando”. Esa misma publicación fue compartida en Facebook.

Esa imagen no es actual

El 11 de septiembre de 2024, un día después de que personas irrumpieran en el Senado para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial, esta fue aprobada, convirtiendo a México en el primer país del mundo en adoptar la elección popular de todos sus jueces.

En busca del origen de la imagen del brazo herido utilizada en el post que estamos verificando, elDetector realizó una búsqueda inversa de imágenes en Google y encontró la misma en un artículo titulado “Le rajan brazo por defender a su hermano”, fechado el 7 de enero de 2015.

La noticia, publicada por Diario Extra, un medio costarricense, señala que la herida fue el resultado de un “pleito” ocurrido en ese país y que comenzó cuando la víctima reclamó a su agresor por un altercado previo con su hermano, lo que contradice las afirmaciones de las publicaciones compartidas en septiembre de 2024.

“Todo el equipo de la senadora que estuvo en la sesión de ayer está bien”, declaró una vocera de Hernández, quien además mencionó que no había reportes de agresiones, según una verificación de Reuters de septiembre de 2024.

La reforma de AMLO, que plantea la reducción de jueces de la Corte Suprema de 11 a nueve, la disminución de sus mandatos a 12 años y la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Suprema Corte, fue suspendida por un tribunal federal el 14 de septiembre, aunque el mandatario igualmente la firmó y promulgó un día después.

Conclusión

Está fuera de contexto esa imagen difundida en redes en la que se observa un brazo ensangrentado, debido a que es relacionada falsamente con la manifestación de los opositores a la reforma judicial impulsada por el presidente AMLO, que fue aprobada en septiembre de 2024. El equipo de elDetector verificó, mediante una búsqueda inversa de imágenes, que esta fotografía no es actual ni corresponde a lo ocurrido en México. El Diario Extra de Costa Rica, en una publicación fechada en 2015, incluye la misma imagen. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

