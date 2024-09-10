Polémica reforma judicial de AMLO: manifestantes entran a la fuerza al Senado

Video El momento en que manifestantes entran a la fuerza al Senado de México antes de la votación de la reforma judicial

Gerardo Fernández, presidente del Senado, bajo control del oficialismo de izquierda, declaró el inicio de la sesión hacia las 11:00 am (hora local). Varias horas más tarde manifestantes, en su mayoría trabajadores del Poder Judicial, que se encontraban en huelga afuera del Senado, dieron un portazo e ingresaron al órgano legislativo. El momento fue captado por las cámaras de Univision Noticias.

Fernández Noroña declaró un receso indefinido, mientras al interior del edificio los manifestantes lanzaron consignas en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial. El presidente del Senado llamó a los senadores a salir del salón de sesiones por motivos de seguridad. Se desconoce cuándo y a qué hora se reanudará la sesión.

Desde temprano con banderas de México y pancartas, cientos de trabajadores del poder judicial en huelga se concentraron en los alrededores del edificio legislativo para rechazar la iniciativa, que fue aprobada la semana pasada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados que sesionó en un polideportivo después de que su sede fuera bloqueada por las protestas.

López Obrador, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, asegura que la elección de jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, es urgente porque el poder judicial está "podrido de corrupción".

"Lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el poder judicial está al servicio de potentados (...) de la delincuencia de cuello blanco", expresó este martes el mandatario, cuya popularidad ronda el 70%.

En vísperas del debate, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, equiparó la enmienda con un intento de "demolición del poder judicial", lo que fue rechazado por el presidente, que mantiene un duro enfrentamiento con el máximo tribunal tras bloquearle reformas clave en los sectores energético y de seguridad.

Qué tan única en el mundo es la reforma judicial propuesta en México

Los partidos de oposición, Estados Unidos, expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch aseguran que el voto directo socavará la independencia judicial y dejará a los jueces a expensas del narcotráfico.

La enmienda colocaría a México "en una posición única en términos del método de elección de jueces", señaló Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

El otro caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura. Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).

El trámite en el Senado está marcado por el suspenso, ya que al oficialismo le faltaría un solo voto para completar los 86 (dos tercios) necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder del Senado sostiene que 85 serían suficientes.

Con un pasado de deserciones y escándalos, el opositor PRI concentró a sus senadores en un hotel tras denunciar amenazas del crimen organizado.

"Al güey que vote en contra (de lo acordado por la oposición, que) lo linchen al pendejo", instó a su vez la senadora del conservador PAN, María de Jesús Díaz.

De aprobarse, Estados Unidos y Canadá advirtieron de un posible daño a la democracia y al acuerdo de libre comercio T-MEC en caso de litigios, en momentos en que México se consolida como principal socio comercial de su vecino del norte.

López Obrador, quien rechaza esas expresiones como "injerencistas", insiste en que el voto directo acercará la justicia a la gente en este país donde diariamente se registran unos 80 homicidios y la impunidad supera el 90%, según varias ONG.

La oposición en México promete dar "la batalla hasta el final" para frenar la reforma judicial

Al denunciar el domingo el intento de "demolición", la presidenta de la Suprema Corte presentó dos propuestas de reforma elaboradas por el Poder Judicial que plantean mayor presupuesto para los tribunales locales, así como la formación y certificación de fiscalías y policías de investigación.

López Obrador instó la semana pasada a la corte a no bloquear la reforma, después de que la ministra Piña resolviera consultar con sus colegas si ese tribunal es competente para frenar la iniciativa, como pidieron funcionarios judiciales en huelga mediante un recurso legal.

Los partidos opositores, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han dicho que votarán contra la iniciativa, al tiempo que denuncian presiones desde el oficialismo. "Daremos la batalla hasta el final para evitar este atropello", escribió en X la senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales.

Expertos señalan que las preocupaciones de los inversionistas sobre la reforma han contribuido a una caída en la cotización del peso frente al dólar, aunque López Obrador lo atribuye a "factores externos".

