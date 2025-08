Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)

“El mayor recorte de impuestos de la historia para los trabajadores y la clase media de EEUU, que incluye la eliminación del impuesto sobre las propinas, el impuesto sobre las horas extraordinarias y el impuesto sobre la Seguridad Social”. ENGAÑOSO.

Según The Tax Foundation —organización no partidista especializada en política fiscal—, estas deducciones estarán vigentes “hasta 2028”, mientras que solo el 2.5% del total de la fuerza laboral y el 5% de los trabajadores con ingresos en el 25% más bajo trabaja en ocupaciones donde se reciben propinas. “Por lo tanto, esta política dejaría fuera a la gran mayoría de los trabajadores de ingresos bajos y medios”.