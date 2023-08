Es falso que el Grupo de Puebla, la ONU y el Foro de Sao Paulo fueron los ideólogos de los libros escolares gratuitos en México

Es falso que el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo y la ONU, con su Agenda 2030, sean los ideólogos de los libros de texto escolar que se distribuyen gratuitamente en México para el ciclo escolar 2023-2024, como se afirma en un reel de Instagram. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como representantes de la Secretaría de Educación Pública de México han indicado que fueron hechos por maestros, investigadores, especialistas, ilustradores, diseñadores y editores de ese país, además de que hubo una convocatoria pública para la participación en el desarrollo de los contenidos. El Grupo de Puebla aseguró a elDetector que no ha participado en la redacción ni el desarrollo de esos textos, y que no está entre sus directrices la participación en el contenido educativo de México, ni de ningún país. Entre los objetivos de la Agenda 2030 o los principios del Foro de Sao Paulo no se menciona la intromisión en los contenidos de los libros escolares que distribuyen los gobiernos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.