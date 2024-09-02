El gobierno de Colombia NO ofrece una maestría gratuita en educación infantil, como se afirma en redes

La desinformación de un página que tiene campaña de decenas de anuncios similares para distintos países.

Un supuesto “aviso gubernamental” compartido en Facebook, y que también nos enviaron al chatbot de elDetector de WhatsApp, afirma falsamente que los ciudadanos colombianos pueden obtener una maestría en línea gratuita en “educación infantil” debido a una “escasez de maestros de primera infancia”. En elDetector comprobamos que la publicación, similar a otras que hemos desmentido anteriormente en países como México, Argentina o Perú, proviene de una página que difunde anuncios pagados, los cuales dirigen a sitios web con características de phishing (una modalidad de ciberestafa).

El post en Facebook, que cuenta con 501 reacciones desde su publicación el 15 de agosto de 2024, asegura que “a partir de agosto, los ciudadanos de entre 18 y 70 años podrán realizar un curso de educación de primera infancia proporcionado por el gobierno de forma gratuita”. Indica también que “después de completar el curso, recibirán un certificado de educación de primera infancia y un trabajo”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

No existe ese programa

En elDetector realizamos una búsqueda en Google con las palabras clave “Gobierno Colombia maestría educación infantil gratis” y, entre los resultados, no encontramos información que avale la afirmación del supuesto anuncio del gobierno colombiano.

Lo que sí encontramos es que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia ofrece formación digital gratuita con el objetivo de “formar a un millón de personas en las habilidades digitales que el mundo requiere”. Sin embargo, esto no tiene relación alguna con la educación infantil o una maestría.

Posteriormente, realizamos otra búsqueda, esta vez en el sitio web del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, utilizando la frase “maestría de educación infantil gratis”, y tampoco encontramos información relevante. Esta entidad gubernamental señaló a La Silla Vacía, miembro de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés) al igual que elDetector, que “todos los avisos que emitimos desde el Ministerio deben llevar los logos del gobierno y se divulgan a través de los canales oficiales”. Pero este no es el caso de la publicación que circula en redes sociales.

Una página de “aparcamiento”

La página en Facebook que difundió la publicación con la supuesta oferta de maestría gratuita en educación infantil, cuenta con 969 seguidores y se presenta como una página de “Garaje / Aparcamiento”. a diferencia de la web oficial de Facebook del Ministerio Nacional de Educación de Colombia que registra 504,000 seguidores. Esta cuenta que se presenta como “Garaje / Aparcamiento” ha lanzado desde principios de agosto una campaña publicitaria con anuncios que contienen mensajes similares, tanto en Facebook como en Instagram, utilizando colores de banderas de países como México y Alemania, con textos en diversos idiomas.

No es la primera vez que e lDetector desmiente publicaciones con un patrón similar que prometen una educación gratuita inexistente, supuestamente ofrecida por gobiernos. En mayo de 2024, el gobierno peruano negó a este equipo de verificación que el Ministerio de Educación estuviera ofreciendo cursos universitarios gratuitos, como se afirmaba falsamente en un post en Facebook que verificamos.

En julio de 2024, calificamos como falsa otra publicación que alegaba que el gobierno mexicano ofrecía cursos en línea gratuitos para formarse en educación infantil y acceder a un “trabajo bien remunerado” en solo cuatro semanas. Las autoridades mexicanas desmintieron esta afirmación y aclararon que no existe actualmente una convocatoria de este tipo promovida por el gobierno de México.

Señales de Phishing

En busca de información adicional, accedimos al enlace incluido en el post de Facebook que ofrece la supuesta capacitación gratuita, cuyo dominio no tenía la terminación “gov.co” que identifica a las páginas oficiales del gobierno de Colombia, ni mostraba el candado de seguridad, un protocolo de seguridad que crea un enlace cifrado entre un servidor web y un navegador. Por el contrario, el navegador Safari lo señalaba como un sitio “no seguro”, lo que indica que podría tratarse de un phishing o modelo de ciberestafa.

Al hacer clic en una de las opciones proporcionadas, fuimos redirigidos a una página web que ofrece una “maestría en gestión e innovación educativa”, pero, a diferencia de lo que afirmaba la publicación en redes sociales, señala que el programa se ofrece mediante pagos en cuotas. Además, solicita información personal como nombre, apellido, teléfono y correo electrónico, lo que es otro indicio de un posible phishing.

AARP, una organización sin ánimo de lucro dedicada, según indica, a ayudar la calidad de vida de personas mayores de 50 años, sugiere, para prevenir posibles estafas, no responder a cuestionarios y evitar hacer clic en enlaces sospechosos.

Consultamos al Ministerio Nacional de Educación de Colombia, pero hasta la publicación de esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Conclusión

Es falso que el gobierno de Colombia haya anunciado un programa de maestría en línea gratuita en educación infantil, como afirma una publicación difundida en Facebook. Tras realizar una búsqueda de palabras clave en Google y en el sitio oficial del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, comprobamos que el supuesto programa no existe. Además, verificamos que la página que comparte el anuncio no corresponde a la cuenta oficial de Facebook de esa entidad y que el enlace proporcionado también presenta características de phishing o modelo de ciberestafa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

