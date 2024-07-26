Es falso que el gobierno mexicano ofrezca cursos gratis en línea para formarse en educación infantil y acceder a un “trabajo bien remunerado” en cuatro semanas

Un mensaje enviado al chatbot de elDetector para que lo verificáramos , asegura que el gobierno de México está ofreciendo cursos gratuitos en línea de educación preescolar a ciudadanos de entre 18 y 65 años para que, tras formarse durante cuatro semanas, puedan acceder a “un trabajo bien remunerado”. Las autoridades mexicanas han confirmado que esa publicación es falsa.

“Aviso del gobierno. En julio comenzaron los cursos gratuitos de educación infantil para ciudadanos de 18 a 65 años. Después de completar el curso de 4 semanas, reciba un certificado de educación preescolar y un trabajo bien remunerado”, dice la imagen enviada. En la parte superior se muestra también el escudo nacional de México y en la inferior se invita a personas de entre 18 y 65 años a dar clic a un enlace.

El mismo contenido también se publicó en Facebook el 19 de julio de 2024 junto con el mensaje: “Obtenga cursos gratuitos en línea de educación infantil, certificados de educación gratuitos y trabajos bien remunerados”. El texto incluye dos enlaces.

El gobierno mexicano no ofrece esos cursos

La dirección de medios digitales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo a elDetector vía telefónica que esa publicación es falsa y que actualmente no hay una convocatoria similar promovida por el gobierno de México.

Un vocero de la SEP explicó que tampoco es cierto que se estén ofreciendo plazas actualmente. Detalló que para unirse a la plantilla magisterial de la SEP es necesario participar en los procesos de admisión para educación básica y educación media superior, en los que la institución gubernamental oferta las plazas disponibles cada año. Agregó que se emite una convocatoria por cada estado por lo que se deben revisar los requisitos para ser maestro de educación básica —preescolar, primaria o secundaria— pues puede haber diferencias en cada entidad.

Revisamos la web de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños del gobierno mexicano y no encontramos tampoco un curso de cuatro semanas vigente en el que se otorgue un certificado. Lo que sí encontramos fue que, como parte de la oferta educativa, hay una Licenciatura en Educación Preescolar que tiene una duración de cuatro años.

Los enlaces no llevan a una web oficial

Al dar clic a los enlaces que aparecen en la publicación que llegó al chatbot de elDetector, que ofrece los supuestos cursos en línea gratuitos, se despliega una web en la que aparecen enlaces a varios programas de educación infantil y una opción para terminar la preparatoria.

Ninguna de estas opciones lleva a una página oficial de la SEP o del gobierno de México; cuatro llevan a las páginas de distintas universidades mexicanas y una guardería. Ninguna de las páginas ofrece ese curso de cuatro semanas ni el otorgamiento de una certificación de educación preescolar, solo ofrecen información sobre maestrías, doctorados o planes de cuidado en el caso de la guardería.

Los enlaces que aparecen cambian cada vez que se vuelve a dar clic en el link de la publicación de los supuestos cursos del gobierno mexicano.

Conclusión

Es falso que el gobierno de México ofrezca cursos en línea gratuitos para dictar educación preescolar, y que supuestamente “permiten acceder a empleos bien remunerados” tras una formación de cuatro semanas. Las autoridades mexicanas respondieron vía telefónica a elDetector que esa información no es verdadera y señalaron que actualmente no hay un curso en línea que garantice un trabajo dentro de la plantilla de la Secretaría de Educación Pública de ese país. También revisamos la web oficial de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños del gobierno mexicano y no encontramos información sobre ningún curso en línea de educación preescolar que dure cuatro semanas. Además, los enlaces que se incluyen en la publicación sobre el supuesto curso no llevan a ninguna web oficial, sino a las páginas de otras universidades y escuelas mexicanas que tampoco ofrecen esa formación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

