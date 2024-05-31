Es falso que los ministerios de Educación de Perú y Argentina ofrezcan esos cursos en línea gratuitos

En redes sociales circulan publicaciones con textos similares que prometen cursos en línea “gratuitos” para personas mayores de 18 años por parte de entidades gubernamentales de Perú y Argentina. En elDetector confirmamos que esos anuncios no provienen de ninguna fuente oficial.

“A partir de abril de 2024, el Ministerio de Educación de Perú brindará cursos universitarios en línea gratuitos”, dice el post difundido el 3 de mayo de 2024. En otra parte del texto se lee: “Certificación nacional, becas disponibles”. En la publicación se observa el logo de este ente y secciones en las que detallan los supuestos cursos gratuitos segmentados por edad, que empiezan a partir de los 18 años de edad.

Otra publicación con un diseño similar, compartida también en Facebook, anuncia que el “Ministerio de Educación de Argentina lanzará varios cursos gratuitos en línea en 2024”.

Los anuncios simulan ser del gobierno, pero no lo son

Lo primero que notamos es que los posts no fueron difundidos desde cuentas de redes sociales de las referidas instituciones gubernamentales de esos países, por lo que las contactamos. Le escribimos vía correo electrónico al Ministerio de Educación de Perú (Minedu) y nos respondió Yahella Yi, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria. “El Ministerio de Educación no ofrece cursos universitarios gratuitos”, precisó.

Yi, además, nos proporcionó un comunicado compartido por el Minedu en su cuenta oficial de Facebook en el que se alerta sobre un anuncio falso que circula en redes, muy similar al que estamos verificando, en el que se dice que supuestamente el ministerio promueve cursos gratuitos. Además, apunta que “toda información es válida sólo si se publica en las redes oficiales del Minedu”.

También consultamos al gobierno argentino y nos dijeron que “desde 2024 ya no se denomina ministerio”, como muestra el anuncio en redes, sino “Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación”. En su correo electrónico también indicaron que “cualquier curso se publica en las redes oficiales”.

Además, en mayo de 2024, medios argentinos alertaron que esta publicación, entre otras, es en realidad una ciberestafa y recomendaron no acceder a los enlaces incluidos en estos anuncios ni brindar datos personales.

La cuenta de Facebook que comparte el post que promueve estos supuestos cursos gratuitos en Argentina no corresponde a ninguna fuente oficial de ese gobierno. Encontramos en la sección de “reseñas”, con fecha de publicación de mayo, comentarios de varios usuarios en inglés: “Página de estafa. Publicidad falsa”, “página de spam y estafas. No interactúes con ellas”, entre otros.

Además, confirmamos que esta cuenta actualmente tiene una campaña en la que promueven publicaciones con un patrón similar en el que ofrecen cursos gratuitos por parte de diferentes gobiernos, como España, Ecuador y Puerto Rico, entre otros, incluso escritos en diferentes idiomas.

Estafadores usan redes sociales para obtener datos personales

Ninguno de los enlaces proporcionados en las publicaciones que estamos verificando dirigen a un sitio web oficial del gobierno, sino a páginas que piden datos personales como nombre, apellido, correo electrónico y país de residencia.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), "los estafadores se pueden esconder detrás de perfiles falsos en los medios sociales" con la "intención de obtener dinero, información personal o ambas cosas" a través de mensajes publicados en redes sociales.

La FTC señala que los estafadores que publican anuncios en redes sociales pueden utilizar herramientas disponibles para los anunciantes y “dirigirse a ti de manera metódica según detalles personales, como tu edad, intereses o compras anteriores”. Esto les permite “llegar a miles de millones de personas desde cualquier parte del mundo” a un costo mínimo.

Si cree que ha sido víctima de una estafa en Estados Unidos, la FTC recomienda compartir su experiencia con sus amigos y familiares para que tomen medidas de precaución y denunciar el fraude en ReporteFraude.ftc.gov.

Conclusión

Es falso que los ministerios de Educación de Perú y Argentina ofrezcan esos cursos en línea gratuitos, como señalan avisos compartidos en Facebook. En elDetector verificamos que ninguna de las publicaciones proviene de alguna cuenta oficial de esos gobiernos. "El Ministerio de Educación no ofrece cursos universitarios gratuitos", confirmó Yahella Yi, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, quien nos proporcionó también un comunicado en el que se alerta sobre publicaciones falsas en redes y se destaca que solamente es válida la información si se comparte en sus fuentes oficiales. La Secretaría de Educación de Argentina indicó que "desde 2024 ya no se denomina ministerio", como muestra el post falso, y agregó también que "cualquier curso se publica en las redes oficiales". Además, en mayo de 2024, medios argentinos advirtieron que esta publicación analizada se trataba de una ciberestafa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

