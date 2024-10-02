Ni el gobierno de Biden dio más de 100,000 millones de dólares a Irán, ni Trump construyó solo 2% del muro fronterizo: verificaciones del debate vicepresidencial 2024

Revisamos algunas de las principales afirmaciones que hicieron los candidatos a vicepresidente.

Por más de 90 minutos y a 34 días de la elección del 5 de noviembre, los segundos en lista de la elección presidencial: el republicano JD Vance, y el demócrata Tim Walz, debatieron cordialmente en temas como inmigración, aborto, economía y sobre la actualidad del conflicto Israel - Irán.

A diferencia del cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris, el pasado 10 de septiembre, donde los ataques personales fueron más frecuentes, los candidatos a la vicepresidencia apuntaron a las gestiones del expresidente republicano y de la actual vicepresidenta demócrata.

Los temas claves para los latinos se hicieron presentes en las preguntas de las moderadoras de CBS, pero también en los argumentos de los candidatos. Aunque varias de sus intervenciones fueron falsas, engañosas y faltas de contexto.

En elDetector pasamos la lupa por sus afirmaciones.

Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Atta Kenare - AFP vía Getty Images (foto).

JD Vance: “Irán, que lanzó este ataque, ha recibido más de 100,000 millones de dólares y activos descongelados gracias a la administración de Kamala Harris”. FALSO.

No es verdad que Estados Unidos haya hecho llegar esa cantidad de dinero a Irán durante el periodo de Harris como vicepresidenta. Lo que sí ocurrió es que el 10 de agosto de 2023, Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para obtener la libertad de cinco estadounidenses encarcelados a cambio de ciudadanos iraníes encarcelados y el eventual acceso a alrededor de 6.000 millones de dólares de ingresos propios que habían sido congelados en bancos surcoreanos.

El dinero consistía en ingresos petroleros iraníes congelados desde 2019, cuando Donald Trump impuso una prohibición a las exportaciones petroleras iraníes y sanciones a su sector bancario.

Sin embargo, en octubre de 2023, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo que Estados Unidos y Qatar (a donde habían sido transferidos los fondos) habían llegado a un “entendimiento silencioso” para no permitir que Irán accediera a esos 6.000 millones de dólares a raíz del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Además, nuestros aliados de FactCheck.org han explicado que esos fondos solamente podrían ser usados para cubrir necesidades humanitarias de Irán –no con cualquier fin– y en ningún caso provenían de dinero de los contribuyentes en Estados Unidos.

Posteriormente, FactCheck.org analizó también la supuesta liberación de otros 10.000 millones de dólares, que provendrían de ventas energéticas a Irak, de los que no hay constancia de que realmente Irán haya podido acceder a ellos y que –en todo caso– también tendrían un uso restringido a gastos humanitarios.

Por otro lado, hasta el 1 de octubre de 2024 no hay comunicados oficiales del Departamento del Tesoro recientes que confirmen que Estados Unidos ha descongelado esa cifra en favor de Irán.

Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Jim Watson - AFP vía Getty Images (foto).

Walz: “Su proyecto 2025 [de JD Vance y Trump] va a tener un registro de embarazos. Va a hacer más difícil, si no imposible, conseguir anticonceptivos”. FALSO / NO HAY EVIDENCIAS.

Como ya hemos verificado en elDetector, el Proyecto 2025, llamado “Mandato de liderazgo. La promesa conservadora”, es un texto desarrollado por la Heritage Foundation , uno de los más influyentes centros de estudios (think tank) conservadores de Estados Unidos. Según respondió la Heritage Foundation a Univision Noticias no hablan en nombre de "ningún candidato". Trump también se ha desvinculado de la propuesta calificándola, en ocasiones, de “absolutamente ridícula y abismal”. Este no es el plan de gobierno de Trump y su compañero, JD Vance.

No hay evidencias que de llegar a la presidencia, Trump vaya a crear un registro de embarazos. Si bien la posición del republicano ha cambiado sobre el aborto, y ha dicho que la decisión deberá recaer sobre los estados, en una entrevista que ofreció a CBS el 19 de agosto de 2024, dijo que los detalles sobre si haría cumplir la Ley Comstock, de 1873 , que prohíbe el envío por correo de anticonceptivos, medicamentos que inducen el aborto y “materiales obscenos”, aun estaba por determinarse.

En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en la Agenda 47 , la propuesta de gobierno de Trump, y no hallamos que se mencione un registro nacional de embarazo. También hicimos una búsqueda con palabras clave en Google ( en inglés ), y no hallamos ninguna referencia a una coordinación o coordinador nacional anti-aborto supuestamente propuesto por el exmandatario.

Sobre limitar el acceso a los anticonceptivos y métodos de interrupción de embarazo, Trump afirmó directamente, durante el debate presidencial del 27 de junio de 2024, que no prohibiría la mifepristona, uno de los dos medicamentos usados para abortar en Estados Unidos.

Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Spencer Platt - Getty Images (foto).

JD Vance: “Lo que ha hecho [Harris] es aumentar el coste de los alimentos en un 25% y el de la vivienda en un 60%”. FALSO.

Las cifras que dio Vance sobre el costo de los alimentos y la vivienda bajo la gestión Biden - Harris son falsas.

Según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés), recogidas por el Banco de la Reserva Federal de Sant Louis, los precios de los alimentos han subido un 21.7% entre febrero de 2021, primer mes completo de Joe Biden y Kamala Harris en la Casa Blanca, y agosto de 2024, últimas cifras disponibles. El costo de la vivienda , desde febrero de 2021 a julio de 2024, ha crecido por su lado un 36.2%.

Aunque son aumentos considerables para el bolsillo de los estadounidenses, distan de los números que ofreció Vance.

Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Jemal Countess - Getty Images for the Peter G. Peterson Foundation (foto).

Walz dijo que durante el mandato de Trump “la deuda nacional aumentó en 8 billones de dólares”. ENGAÑOSO.

Como ya explicamos en elDetector cuando verificamos el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTU) de este año, el pasado 7 de febrero, calcular cuánto suma un presidente a la deuda nacional es complicado ya que, entre otras razones, ese incremento puede deberse a situaciones que escapan al control del propio mandatario. Por ejemplo: una guerra o, como en el caso de Trump, una pandemia.

Ya entonces Biden acusó a su predecesor en la Casa Blanca de haber aumentado la deuda en 25%.

Según datos del Departamento del Tesoro , cuando Trump llegó a la Casa Blanca la deuda federal, en enero de 2017, era de 19.9 billones de dólares. Cuando terminó su primer y, de momento, único mandato, el mismo mes, pero de 2021, alcanzaba los 27.7 billones de dólares.

Esos 7.8 billones son cerca de la cuarta parte del total de la deuda de 35.4 billones de dólares que tiene el país a finales de septiembre de 2024.

Pero toda esta deuda no es solo responsabilidad de Trump, debido a que parte de ella es resultado de pagos obligatorios como Medicare y la Seguridad Social , iniciativas cuyo coste ha variado durante décadas por decisiones legislativas y presidenciales bipartidistas.

También hay que sumar a esto las ayudas aprobadas por el gobierno del republicano para hacer frente a la pandemia del coronavirus, y que aumentaron la deuda. Medidas que, tuvieron igualmente apoyo de republicanos y demócratas.

Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / John Moore - Getty Images (foto).

JD Vance: “Así que tenemos 20-25 millones de extranjeros ilegales en el país”. FALSO.

La afirmación del republicano JD Vance, quien señaló que en Estados Unidos hay entre "20-25 millones de extranjeros ilegales" es falsa. Un informe del Centro de Estudios de Inmigración, una organización no partidista, publicado en 2024, señala que de los 51.6 millones de inmigrantes que viven en el país, aproximadamente 13.8 millones son indocumentados. Esta cifra está lejos de los 25 millones mencionados por Vance.

Años antes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) registró un total de alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, siendo California y Texas los principales estados con mayor población indocumentada en 2022. El Pew Research Center también publicó esa misma cifra, basada en la Encuesta de la Comunidad Estadounidense.

En elDetector hemos verificado anteriormente una afirmación similar del expresidente Trump, quien ha señalado por su lado que durante la administración Biden-Harris supuestamente ha ingresado ese mismo número de inmigrantes indocumentados al país.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el total de "encuentros" con inmigrantes indocumentados durante la administración de Joe Biden y Kamala Harris asciende a aproximadamente 10 millones. Este dato se utiliza comúnmente para medir las entradas ilegales al país. Sin embargo, esta cifra puede incluir múltiples encuentros con la misma persona, así como también a quienes han solicitado asilo o han sido deportados posteriormente.

El mismo informe del Centro de Estudios de Inmigración, difundido en mayo de 2024, apunta que desde el comienzo del gobierno de Biden la población nacida en el extranjero ha aumentado en 6.6 millones de personas en Estados Unidos.

Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Valerie Macon - AFP vía Getty Images (foto).

Walz dijo que la Ley de Reducción de la Inflación ha creado "200,000 puestos de trabajo en todo el país”. FALTA CONTEXTO.

A la cifra sobre creación de puestos de trabajo en el país, como consecuencia de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) a la que se refirió el candidato demócrata a vicepresidente, le falta este contexto: no hay congruencias en los datos.

De acuerdo con un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos , en 2023 se crearon 142,000 empleos asociados a las energías limpias.

Los datos de la Casa Blanca al conmemorarse dos años de la aprobación de la ley, dan cuenta de que se “están creando” más de 330,000 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos gracias a IRA, apoyados en el informe de un externo, según se lee.

El externo mencionado por la Casa Blanca es un reporte divulgado por la organización Climate Power el 20 de junio de 2024. El texto dice que los empleos prometidos por las empresas al anunciar públicamente 585 proyectos de energía limpia después de la aprobación de la ley ascienden a 312,900, pero no se especifica cuántos de estos ya se crearon o cuántos son temporales o definitivos. Lo que dice es que “las empresas han anunciado o impulsado proyectos que representan más de 312.900 nuevos puestos de trabajo en energía limpia para electricistas, mecánicos, trabajadores de la construcción, técnicos, personal de apoyo y muchos otros”.

Por su parte, E2, un grupo no partidista que monitorea políticas económicas y de medio ambiente, contabilizó más de 109.000 nuevos empleos en energías limpias anunciados como consecuencia de los beneficios de IRA y casi 150,000 creados en 2023.

Es un hecho que la energía limpia ha creado nuevos empleos. Sin embargo, la cifra de más de 200,000, dicha por Walz no queda directamente respaldada con los datos disponibles.

Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Brandon Bell - Getty Images (foto).

JD Vance: “somos la economía más limpia del mundo”. FALSO.

Es falsa la afirmación de que “somos la economía más limpia del mundo”, como dijo JD Vance, compañero de fórmula de Donald Trump refiriéndose al cambio climático.

Estados Unidos es el segundo emisor de gases de efecto invernadero, solamente por detrás de China, según un informe publicado por la Comisión Europea en 2024.

Además, según el índice de rendimiento medioambiental de la Universidad de Yale, Estados Unidos no lidera la lista de países con el aire más limpio ni con el agua más limpia, ya que hay 15 países que tienen el aire más limpio y 25 que registran el agua más limpia.

En el pasado, Trump también ha hecho afirmaciones similares que han sido desmentidas . Además, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático aprobado por 195 países en diciembre de 2015.

Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Mandel Ngan - AFP vía Getty Images (foto).

Walz: Trump construyó “menos del 2% de ese muro” fronterizo con México. FALSO.

Donald Trump ha repetido en varias ocasiones que durante su mandato se construyeron, al menos, 571 millas de muro fronterizo . Es falso. Pero también es falso que el total de lo que construyó fue el 2%, como dijo Walz durante el debate.

En el tiempo de Trump en la Casa Blanca se construyeron 458 millas de muro ( 737.08 kilómetros), según el documento sobre el estado de su construcción publicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el 22 de enero de 2021, dos días después de su salida del poder.

Según ese documento, de esas 458 millas, en solo 85 ( 136.79 kilómetros) se levantó muro “en lugares donde antes no existían barreras”. Es decir, se construyó muro nuevo en un 18.5% de ese total de 458 millas.

En las 373 millas ( 600.29 kilómetros) restantes, se trabajó donde ya había barreras “con diseños deteriorados y/o desfasados”.

Tampoco resulta ese 2%, mencionado por Walz, si hacemos los cálculos tomando el total de 3,152 kilómetros de frontera ( 1,958.56 millas) que comparten México y Estados Unidos: durante el mandato del republicano se trabajó en alrededor de un 23% del total de frontera compartida (737.08 kilómetros) y solo se levantó muro nuevo en algo más de 4% del total (136.79 kilómetros).

Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Joe Raedle - Getty Images (foto).

JD Vance insinuó que el estudio del cambio climático es una “ciencia rara”. FALSO.

Es falso que el cambio climático sea una “ciencia rara”. Desde 1970 , de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático ( IPCC , por sus siglas en inglés), comenzaron las evaluaciones científicas sistemáticas sobre la influencia de la actividad humana en el calentamiento del planeta.

El cambio climático es un hecho real, comprobado por la ciencia: la temperatura del planeta sí está subiendo, los océanos se están calentando, las capas de hielo están desapareciendo, la capa de nieve está disminuyendo, el nivel del mar está aumentando, los eventos extremos se están incrementando y la acidificación de los océanos está aumentando, según la NASA .

La ciencia tiene identificadas sus causas y consecuencias y se puede medir (cuantitativamente), precisamente en todos los factores que mencionamos anteriormente. La Organización Meteorológica Mundial (OMM, por sus siglas en inglés) publicó recientemente que 2023 fue el año más cálido registrado, con una temperatura media mundial cercana a la superficie de 1.45 °C, sobre la era preindustrial .

Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Nicholas Kamm - AFP via Getty Images (foto).

Walz: “Trump no ha pagado impuestos federales en los últimos 15 años”. FALSO.

Es falso que el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, “no ha pagado impuestos federales en los últimos 15 años”, como afirmó el demócrata Tim Walz durante el debate vicepresidencial.

Un reporte del comité del Congreso que publicó partes de sus registros fiscales de cinco años, desde 2015 hasta 2020, demuestra que sí pagó en algunos de esos años.

En 2017, durante su primer año como presidente, por ejemplo, pagó únicamente 750 dólares, y, en 2018 y 2019, abonó un total de 1.1 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta, según señala una nota publicada por CNN en 2022.

Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Guillermo Arias - AFP vía Getty Images (foto).

JD Vance dijo que Kamala Harris tiene una política de “fronteras abiertas” en la frontera sur. FALSO.

La afirmación del senador JD Vance es falsa: el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris no tiene una política de fronteras abiertas en el sur del país. Cada año se ejecutan miles de detenciones de personas que tratan de tratan de cruzarla ilegalmente . De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) solo en el año fiscal 2024 (octubre 2023 - septiembre 2024) se produjeron 2,756,646 encuentros de las autoridades con personas que estaban tratando de entrar ilegalmente en el país.

De estas, 2,033,260 intentaron cruzar por la frontera suroeste, la que sufre mayor presión migratoria.

Además, desde comienzos de 2023 la Casa Blanca anunció nuevas medidas para “aumentar la seguridad en la frontera y reducir el número de individuos que cruzan ilegalmente entre los puertos de entrada”. Esas medidas buscaban afrontar el cese de la vigencia del Título 42 (que permitía expulsiones expeditas en medio de la emergencia por el coronavirus), una legislación que perdió vigor el pasado 11 de mayo de 2023, pero que no representó un fin a las restricciones en la frontera.

Abril Mulato Salinas, Dayimar Ayala Altuve e Ivette Franco hicieron estas verificaciones, con la edición de Alberto Andreo Sandoval y Lissy De Abreu. Bajo la direccción de Carlos Chirinos.

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

