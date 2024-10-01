¿Guerra total? El masivo ataque con misiles de Irán y las operaciones terrestres de Israel en Líbano

Video “¡Vamos a responder!”: portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel tras ataque con misiles de Irán

Irán lanzó casi 200 misiles contra Israel este martes, causando daños dispersos e incendios por el impacto de algunos de ellos, aunque las autoridades israelíes afirmaron que no hubo heridos. Un funcionario de seguridad israelí dijo que la mayoría de los misiles fueron interceptados, aunque algunos lograron impactar.

Esto aumentó las tensiones en Medio Oriente, luego de que las autoridades israelíes dijeron que Irán pagaría un precio por el ataque que es la continuación de una serie de conflictos que involucran también a Líbano, donde Israel lucha contra Hezbollah.

La agresión con misiles iraníes se produjo después de que Israel dijera que sus tropas habían entrado en Líbano durante la noche, lanzando lo que el ejército describió como una operación limitada para acabar con los combatientes y la infraestructura de Hezbollah.

Hezbollah, por su parte, dijo que no veía señales de fuerzas israelíes y que sus tropas estaban listas para enfrentarse a ellas.

Israel afirmó que la incursión se centraría en la estrecha franja de tierra situada al otro lado de la frontera, pero también emitió advertencias de evacuación que abarcaban una franja más amplia de Líbano, haciendo temer que pronto se produjera una invasión terrestre a gran escala.

En los últimos días, una oleada de ataques aéreos israelíes terminó con la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de varios de sus principales comandantes, al tiempo que ha expulsado de sus hogares a cientos de miles de libaneses.

Israel afirma que ahora es necesaria una operación terrestre para devolver a decenas de miles de israelíes desplazados a sus hogares en el norte, azotados por el continuo lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah desde el 8 de octubre.

¿Por qué lanzó Irán misiles hacia Israel?

El ejército israelí dijo que había identificado 180 misiles lanzados desde Irán poco después de las 19:30 del martes.

Sonaron sirenas en todo el país y se ordenó a los israelíes que permanecieran en zonas protegidas. Un funcionario de seguridad israelí dijo que, en cooperación con Estados Unidos, la Fuerza Aérea israelí interceptó muchos de los misiles, aunque hubo algunos impactos directos que dañaron edificios y provocaron algunos incendios.

Irán dijo que los misiles eran una respuesta a la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y del general de la Guardia Revolucionaria Abbas Nilforushan, ambos muertos en un ataque aéreo israelí la semana pasada en Beirut.

También mencionaba a Ismail Haniyeh, un alto dirigente de Hamas asesinado en Teherán en un presunto atentado israelí en julio. Advirtió que este ataque solo representa una “primera oleada”, sin dar más detalles.

En abril, Irán lanzó más de 300 drones, misiles balísticos y misiles de crucero contra Israel. La mayoría fue interceptado fuera de Israel. Una niña resultó herida por la caída de metralla.

Israel prometió responder, acercando a los dos archienemigos a una confrontación directa y a la región a una guerra más amplia.

¿Realmente entraron tropas israelíes en Líbano?

El ejército afirma que las tropas israelíes entraron en Líbano a última hora del lunes, aunque no estaba claro si permanecían dentro o entraban y salían del país.

En un anuncio sorpresa, Israel dijo el martes que sus fuerzas terrestres han estado operando encubiertamente en Líbano durante el último año, llevando a cabo docenas de pequeñas operaciones terrestres.

El contralmirante Daniel Hagari, portavoz del ejército, dijo que la actual incursión es una expansión de estas actividades.

El ejército libanés y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés), que es una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU estacionada en el sur del Líbano, no han confirmado que las tropas israelíes cruzaran la frontera, aunque la UNIFIL dijo que se le había notificado que iban a hacerlo.

¿Hasta dónde se adentran las tropas terrestres israelíes en el Líbano?

Un oficial militar, que habló bajo condición de anonimato, dijo a AP que las tropas terrestres israelíes estaban “a poca distancia” de la frontera, apuntando a las pequeñas aldeas libanesas a cientos de yardas del territorio israelí.

El ejército afirma que los militantes de Hezbollah permanecen en la zona, a pesar de los intensos bombardeos israelíes de las últimas semanas y dijo que utilizan estas zonas para lanzar ataques contra Israel y almacenar armas.

¿Se han producido enfrentamientos entre Hezbollah y las tropas israelíes?

No había señales de combate terrestre en el sur del Líbano, y el funcionario israelí dijo que no se habían producido enfrentamientos con Hezbollah. Mientras tanto, continuó el fuego transfronterizo.

Por su parte Hezbollah declaró que había atacado con artillería y cohetes a grupos de soldados en varias zonas fronterizas israelíes. Israel declaró que ningún soldado había resultado herido. Al mismo tiempo, las unidades de artillería israelíes bombardearon objetivos en el sur del Líbano y los sonidos de los ataques aéreos se escucharon en todo Beirut.

El martes, Hezbollah disparó una salva de cohetes hacia el centro de Israel, hiriendo a un hombre, según los paramédicos israelíes.

¿Cuál es el alcance de la operación prevista por Israel en Líbano?

Israel no ha dado un calendario sobre la duración de la incursión y se ha negado a especificar hasta dónde llegarán las tropas.

El oficial militar dijo que marchar hacia Beirut, como hizo Israel en su invasión de Líbano en 1982, “no está sobre la mesa”. En aquel momento, la invasión israelí también se planteó como una incursión limitada para hacer retroceder a la Organización para la Liberación de Palestina.

Añadió que la operación en sus fases actuales no se asemeja a las incursiones terrestres de Israel en Gaza, donde los militares entraron en las ciudades con personal pesado, artillería y tanques.

Eso podría cambiar, dependiendo de si el gobierno de Israel decide lanzar una operación terrestre más amplia. Un gran número de fuerzas, incluidos decenas de tanques, se han concentrado a lo largo de la frontera en los últimos días.

Las tropas que han entrado en el Líbano pertenecen a la 98ª división, según el ejército. Esta división es responsable de algunos de los combates más intensos dentro de Gaza e incluye unidades de élite especializadas en ataques tras las líneas enemigas.

Mientras tanto, Israel está ampliando sus advertencias de evacuación en el sur del Líbano.

El martes, el portavoz del ejército israelí en lengua árabe pidió a los residentes de las aldeas situadas al norte de la zona de seguridad declarada por la ONU que huyeran. Según una resolución de la ONU que puso fin a la guerra de 2006, la zona debía estar controlada por una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU y el ejército libanés.

