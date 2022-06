El afelio: así se hace viral un mensaje falso en WhatsApp

En la verificación ya explicamos que la Tierra gira alrededor del Sol -movimiento de traslación- en una órbita elíptica (ovalada, no circular) y, a la misma vez, gira sobre sí misma -movimiento de rotación-; sin embargo, este último no se hace sobre un eje recto, sino inclinado un poco más de 23 grados. Es esta desviación es la responsable de las estaciones y los climas más o menos fríos, dependiendo de la época del año y la zona del planeta. No lo es el afelio.