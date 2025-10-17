Bad Bunny, ‘Quico’ y los deepfakes virales sobre la supuesta demanda del actor de ‘El Chavo del 8’ contra el cantante

Hay también otro video manipulado con una falsa respuesta de Bad Bunny a Villagrán.

Un video en el que se ve al actor mexicano Carlos Villagrán supuestamente decir que demandará al cantante puertorriqueño Bad Bunny por haber interpretado sin su consentimiento al personaje de ‘Quico’ en el programa Saturday Night Live (SNL), nos llegó al chatbot de elDetector en WhastApp para que verificáramos su autenticidad. No solo encontramos que se trata de una grabación manipulada, sino que en nuestra investigación también hallamos otro video falseado con una presunta respuesta de Bad Bunny al legendario actor de ‘El Chavo del 8’.

“Que Bad Bunny sepa que lo voy a demandar, lo voy a demandar por usurpar la imagen de mi personaje, mi esencia, y lo peor de todo es que no pidió mi consentimiento para interpretar a ‘Quico’, y eso es lo que más me molesta”, se escucha supuestamente decir a Villagrán en el video compartido en Facebook el 10 de octubre de 2025 y que tiene más de 100,000 visualizaciones. Otros similares circulan en distintas redes sociales.

Esa entrevista a Villagrán se emitió en agosto de 2025

En elDetector introdujimos una captura del video en ChatGPT para dar con la grabación original de Villagrán y, luego de también proporcionarle al asistente de IA algunos detalles sobre la imagen, la búsqueda arrojó varios enlaces, entre los que estaba un video del canal de YouTube de la cadena peruana América Televisión, del 4 de agosto de 2025, en el que se ve al intérprete de ‘Quico’ vestido con la misma ropa y delante del mismo fondo morado que se puede observar en el video viral en el que supuestamente habla de la demanda contra Bad Bunny.

Con este dato, ya descubrimos que no es posible que Villagrán dijera en esa entrevista que demandaría al puertorriqueño por su interpretación de ‘Quico’, ya que la actuación del cantante fue televisada en SNL exactamente dos meses después: el 4 de octubre de 2025.

Aún así, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos la grabación completa del programa de América Televisión con Villagrán en otro canal de YouTube y, en la transcripción del mismo, buscamos si se había referido a Bad Bunny en algún momento. El resultado fue negativo: el actor mexicano no mencionó al cantante puertorriqueño en ese video.

Con lo anterior, concluimos que se trata de un deepfake : un video manipulado digitalmente para poner en boca de Villagrán palabras que no dijo en ese programa.

Además, mediante una búsqueda con palabras claves en Google no encontramos ninguna información de un medio confiable en la que se recojan declaraciones del actor mexicano respecto a una demanda contra Bad Bunny. Lo que sí hallamos fueron diversas reseñas que hacen referencia a que supuestamente Villagrán en un primer momento publicó en Instagram una reacción positiva y juguetona a la actuación del puertorriqueño en SNL, que sin embargo no pudimos encontrar en su cuenta de esa red social cuando la consultamos, el 16 de octubre de 2025.

Contactamos a Vanesa Villagrán, hija del actor y quien aparece como su persona de contacto en Instagram, para preguntarle si la publicación fue borrada y también sobre la supuesta demanda contra Bad Bunny, pero al momento de publicar esta verificación no habíamos obtenido respuesta.

Un deepfake de Bad Bunny en respuesta a otro deepfake

En nuestra búsqueda lo que encontramos también fue un supuesto video de Bad Bunny en TikTok respondiéndole a Villagrán por la presunta demanda. El mismo no proviene de la cuenta oficial del cantante ni de la de ningún medio reconocido, pero en las imágenes se le escucha decir, supuestamente, al puertorriqueño: “Cómo va a decirme a mí que me va a demandar por interpretar a ‘Quico’. Está como mal de la cabeza el señor, si debiera de pagarme por devolverle la vida a su personaje”.

En este caso, observamos con claridad distorsiones alrededor de la boca de Bad Bunny, característica de los videos intervenidos con inteligencia artificial (IA).

Así que introdujimos una captura de pantalla del mismo en ChatGPT para buscar la versión completa de la grabación y, luego de proporcionarle más datos sobre las imágenes al asistente de IA, nos dio una lista de opciones, entre las que se encontraba un clip en Instagram en el que se ve al cantante con la misma ropa, lentes de sol y en el mismo ambiente del video en el que supuestamente responde a Villagrán. Allí se dice que se trata de una entrevista con la revista Variety.

Buscamos en el canal de YouTube de la revista Variety y encontramos el video completo pero, una vez más, notamos que la grabación es previa a la aparición del puertorriqueño en SNL (pues data de junio de 2025) y, además, comprobamos –en la transcripción de ese video– que tampoco habla del actor que da vida a ‘Quico’.

Conclusión

Es falso que ese video que circula en redes sociales, y que nos enviaron como consulta a nuestro chatbot de WhatsApp, contenga declaraciones del actor mexicano Carlos Villagrán asegurando que demandará a Bad Bunny por haber interpretado a su personaje ‘Quico’ en Saturday Night Live. La grabación corresponde a una entrevista difundida en agosto en la televisión peruana, dos meses antes de que el cantante puertorriqueño actuara en SNL, que fue manipulada digitalmente para poner en boca de Villagrán palabras que no dijo en esa ocasión. Además, en nuestra investigación encontramos una segunda grabación manipulada (o deepfake), pero en este caso de Bad Bunny supuestamente respondiendo al actor mexicano por la presunta demanda en su contra. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

