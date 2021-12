¿Las vacunas contra el covid-19 aumentaron la presión arterial en adultos de Estados Unidos?

Es falso que el aumento de los niveles de presión arterial en adultos en EEUU durante la pandemia, entre abril y diciembre de 2020, sea consecuencia de la vacuna contra el covid-19. El estudio de los investigadores de la Clínica Cleveland que hizo estos hallazgos no lo atribuye a la inmunización, sino a un mayor consumo de alcohol, mayor estrés, una menor actividad física, menos horas de sueño y falta de atención médica. Lo confirmó a elDetector uno de los autores de la investigación. Además, en el periodo de la medición no había vacunas contra el covid-19. No hay evidencias de que estas vacunas tengan como efecto secundario la hipertensión: no aparecen hasta ahora en los registros de los CDC. Hay reportes de casos en el VAERS, pero no se ha comprobado una relación directa con la inyección. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.