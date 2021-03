Zumbido en los oídos, fatiga y lo que sabemos de las secuelas del covid-19 en pacientes recuperados

Este es el testimonio de Pretty, una paciente aquejada por los síntomas tardíos y duraderos del covid-19 , según recogió el Instituto Nacional de Investigación sobre Salud de Reino Unido . Ha sufrido de fatiga severa, dolores de garganta recurrentes y confusión mental. “Todo esto ha tenido un impacto inmenso no sólo en mi salud, sino también en mi vida familiar, social y laboral, y lo que lo empeora es que nadie sabe cuánto tiempo me tomará recuperarme por completo", confesó.

Fuentes

Akrami, Athena et al. “ Caracterización del covid prolongado en una cohorte internacional: 7 meses de síntomas y su impacto ”, medRxiv, 27 de diciembre de 2020.

Almufarrij, Ibrahim y Munro, Kevin. “ Un año después: una revisión sistemática actualizada de SARS-CoV-2, covid-19 y síntomas audio-vestibulares ”, International Journal of Audiology , 22 de marzo de 2021.

Banerjee, Amitava et al. “ Deterioro multiorgánico en personas de bajo riesgo con covid prolongado ”, medRxiv, 16 de octubre de 2020.

Belluck, Pam. “Después es más fuerte: los pacientes con ‘covid prolongado’ no tuvieron síntomas inicialmente”, The New York Times , 12 de marzo de 2021.