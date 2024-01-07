Quién es quién en los documentos sobre Jeffrey Epstein

Más de 100 nombres fueron revelados en la llamada 'lista' de Jeffrey Epstein, el fallecido financista acusado de múltiples violaciones y abusos a menores de edad. En realidad, se trata de los documentos que una corte ordenó publicar y que surgen de una demanda de 2015 que Virginia Giuffre, una de las acusadoras de Epstein, presentó contra la amiga, asociada y expareja del financista, la británica Ghislaine Maxwell.

Centenares de páginas se publicaron esta semana, que se prestaron para que circule todo tipo de desinformación en redes sociales sobre las personas nombradas y qué hacían en esos documentos. Lo cierto es que gran parte de la información ya había sido publicada por medios anteriormente, y muchas de las personas nombradas no están acusadas de ningún delito. Los nombres publicados no son una 'lista' de clientes o cómplices de Epstein en sus crímenes sexuales.

Epstein fue acusado de agredir sexualmente a numerosas adolescentes mediante el uso de una red para captar a menores de edad y llevarlas a sus casas de Nueva York, Florida y en una isla privada. Fue acusado en Nueva York en 2019 y esperaba su juicio en prisión cuando fue hallado muerto. Su deceso fue catalogado como suicidio. El fiscal federal de Nueva York procesó luego a Maxwell por ayudar a reclutar a sus víctimas. Fue condenada en 2021 y cumple pena de 20 años de prisión.

Años antes, en 2008, el financista había llegado a un acuerdo con fiscales en Florida para no ser procesado a cambio de declararse culpable de cargos estatales, cumplir unos meses en prisión y quedar registrado como delincuente sexual. Ese acuerdo, que no había sido revelado a sus víctimas, estaba bajo investigación cuando murió Epstein.

¿Qué hay con los nombres en los documentos judiciales vinculados a Epstein?

Los documentos publicados hasta el viernes mencionan figuras de alto perfil cuyos nombres ya se conocían, incluidos amigos de Epstein y víctimas. Los documentos judiciales enumeran decenas de "J. Does", como se llama a personas no identificadas en documentación judicial. También hay nombres que no se revelaron que son de menores de edad o víctimas de las agresiones sexuales.

Aún falta revelar muchos documentos y existe una prórroga por apelación hasta el 22 de enero. En los archivos hay muchos nombres de personas famosas, como el príncipe Andrés de Gran Bretaña, quien fue acusado (junto con Epstein) por Giuffre de abuso.

La publicación de documentos, ordenada por la jueza federal de distrito Loretta Preska, no ha terminado. Se esperan más lotes de archivos próximamente.

Los nombres en la llamada 'lista' Epstein: quién es quién

Virginia Giuffre dijo que era asistente en el spa de Mar-a-Lago y, siendo aún menor, la convencieron para convertirse en “masajista” de Epstein. Dijo que la presionaron para tener sexo con amigos del financista, incluido el príncipe Andrés (hijo de la reina Isabel II) a quien acusó ante la justicia, junto con Epstein. El príncipe Andrés llegó a un acuerdo en 2022 antes de ir a juicio

Giuffre también mencionó al exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, quien, poco antes de su muerte en septiembre de 2023, negó haberla conocido y no fue acusado. Giuffre también señaló al exsenador estadounidense George Mitchell.

El ultimillonario Glenn Dubin fue señalado también por Giuffre: “Ghislaine me dijo que fuera con Glenn Dubin y le diera un masaje, lo que significa sexo”. Dubin negó las acusaciones. La esposa de Dubin, Eva Andersson, también fue mencionada por Maxwell solo diciendo que era su amiga.

Giuffre retiró una acusación contra el exabogado de Epstein, el profesor Alan Dershowitz, diciendo que "pudo haber cometido un error" al identificarlo como un abusador.

Johanna Sjoberg, presunta víctima de Epstein, declaró en 2016 que estuvo con Epstein de 2001 a 2006 y mencionó al expresidente Bill Clinton cuando fue consultada. "Una vez (Epstein) dijo que a Clinton le gustan las jóvenes, refiriéndose a las niñas", testificó. También dijo que mientras volaba con Epstein en uno de sus aviones, hicieron una escala en Atlantic City, Nueva Jersey, y Epstein dijo: "'Genial, llamaremos a (Donald) Trump'". Ninguno de los dos expresidentes ha sido acusado de delitos.

Otro nombre es el de Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés cercano a Epstein y que también fue acusado de múltiples abusos sexuales. Cuando esperaba por su juicio en 2022, se suicidó en una cárcel de París.

Sjoberg también dijo que conoció al fallecido cantante Michael Jackson en la casa de Epstein en Florida, pero dijo que no le dio masajes y tampoco lo acusó de abuso.

Leslie Wexner, fundador de la marca Victoria's Secret, fue mencionado en un interrogatorio a Maxwell cuando le preguntaron si le había dado a Giuffre ropa "de naturaleza sexual" para que se pusiera con Wexner. "Categóricamente no", respondió Maxwell.

Sjoberg mencionó también al mago David Copperfield. Dijo que lo conoció en casa de Epstein y que él le preguntó "si sabía que a las niñas se les pagaba por" reclutar a otras. Copperfield no está acusado de ningún delito.

Otro testigo, Anthony Figueroa, conocido de Giuffre, dijo que le pagaron para buscar y llevar a niñas adolescentes a la casa de Epstein.

Un empleado doméstico de seguridad de Epstein, Alfredo Rodríguez, declaró que Maxwell era la 'jefa'. Rodríguez aseguró, según los documentos judiciales, que se le dijo que llevara dinero en efectivo en todo momento para dárselo a las niñas.

Los documentos publicados el viernes incluyen una declaración de Juan Alessi, administrador de la casa de Epstein en Palm Beach. En declaraciones anteriores, Alessi señaló al príncipe Andrés diciendo que pasó tiempo en la casa de Florida. Alessi también había dicho haber visto a Trump en la casa de Epstein y a Clinton en el avión del financista. Ninguno de los dos ha sido acusado de ningún delito. Alessi dijo que recordaba a Epstein hablando con “muchas celebridades”.

Entre los documentos publicados, está la declaración de Joseph Recarey, un exdetective de policía de Palm Beach (Florida) que dirigió la investigación de 2008. Dice que entrevistó a unas 30 niñas, la mayoría menores de 18 años, a las que se les pidió que dieran masajes en la casa de Epstein: "Cuando fueron a realizar un masaje, fue por gratificación sexual", testificó. Muchas de ellas fueron reclutadas para, eventualmente, modelar para Victoria's Secret y otras dijeron que les ofrecieron dinero para reclutar a más chicas.

