La 'lista Epstein': 5 claves de los personajes vinculados al magnate condenado por abuso de menores

Un primer lote de 40 documentos judiciales con nombres de personas mencionadas en relación con Jeffrey Epstein fueron hechos públicos a última hora del miércoles por orden de una jueza de Nueva York.

Se trata de registros incluidos en una demanda por difamación presentada en 2017 por la abogada Virginia Giuffre —una de las decenas de mujeres que denunciaron a Epstein— contra Ghislaine Maxwell, quien fuera su pareja y cómplice, a quien acusó de presionarla para mantener relaciones sexuales con él y con hombres de su círculo social.

PUBLICIDAD

La demanda se resolvió aquel año con un acuerdo pero el diario Miami Herald acudió a los tribunales para acceder a los documentos archivados bajo secreto sumarial. A finales del año pasado, la jueza de distrito de Manhattan Loretta A. Preska ordenó la divulgación de 250 documentos en total.

La aparición en la lista no significa haber sido partícipe o cómplice de alguna manera de los delitos de los que se le acusó al fallecido millonario. La mayoría de los famosos relacionados con Epstein han declarado que no conocían su comportamiento abusivo con adolescentes o mujeres jóvenes.

Estas son las claves de los primeros documentos desclasificados del caso.

1. Los expresidentes mencionados en la 'lista Epstein'

Los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, como ya se preveía, efectivamente son mencionados, pero no aparecen vinculados con la comisión de ningún delito.

Entre los documentos desvelados el miércoles se encuentra una extensa declaración tomada en mayo de 2016 a Johanna Sjoberg, una de las muchas mujeres que denunciaron a Epstein, quien dijo que estuvo cerca del financiero entre 2001 y 2006.

En esa declaración aparece el nombre de Trump cuando, según Sjoberg, lo menciona Epstein en el momento en que un vuelo a Nueva York tiene que desviarse a Atlantic City. Epstein celebra el asunto como una oportunidad para llamar a Trump e ir al casino.

Clinton, quien reconoció en 2019 que había viajado a bordo del avión privado de Epstein, aparece repetidamente en los documentos porque fue objeto de una discusión sobre la credibilidad de un testigo que dijo que vio al expresidente cuando era invitado de Epstein.

PUBLICIDAD

En el interrogatorio transcrito en el documento, le preguntan a Sjoberg si Epstein alguna vez le habló de Clinton durante ese tiempo: "En una ocasión dijo que a Clinton le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas", declaró.

En 2019, el expresidente demócrata emitió una declaración reconociendo que se había relacionado con Epstein pero asegurando que no sabía nada de sus "terribles crímenes". Clinton nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con este caso y no se opuso a la desclasificación de los documentos que lo mencionan, dijo un portavoz el miércoles por la noche citada por The New York Times.

2. Michael Jackson y David Copperfield nombrados por una víctima de Epstein

Sjoberg también dijo que el fallecido músico Michael Jackson estuvo en la mansión de Epstein en Palm Beach y que conoció al famoso mago David Copperfield.

"¿Conociste a alguien famoso cuando estabas con Jeffrey?", le preguntaron. "Conocí a Michael Jackson... en la casa (de Epstein) en Palm Beach". A la pregunta de si dio masajes a Jackson, Sjoberg dijo: "No lo hice".

En cuanto a David Copperfield, Sjoberg aseguró que asistió a una cena en una de las casas de Epstein e "hizo algunos trucos de magia".

"¿Observó usted que David Copperfield fuera amigo de Jeffrey Epstein?", se le preguntó. Sjoberg respondió afirmativamente.

"¿Habló Copperfield alguna vez con usted de la relación de Jeffrey con chicas jóvenes?", le preguntan a Sjoberg. "Me preguntó si era consciente de que se pagaba a chicas para encontrar a otras chicas".

PUBLICIDAD

Según su testimonio, no le respondió nada concreto a la pregunta de Copperfield.

3. El príncipe Andrés, duque de York: nada diferente a lo que ya se sabía

Los documentos refieren las denuncias de Giuffre, quien afirmaba que era una esclava sexual adolescente de Epstein, y que él y Maxwell le ordenaban mantener relaciones sexuales con hombres poderosos.

Giuffre dijo que el verano en que cumplió 17 años la convencieron de que dejara su trabajo como asistente de spa en el club Mar-a-Lago de Trump para convertirse en “masajista” de Epstein, un trabajo que implicaba realizar actos sexuales.

La mujer señaló en una demanda al príncipe Andrés, así como al profesor de derecho Alan Dershowitz. Ellos negaron las acusaciones alegando que los relatos de Giuffre fueron inventados. En 2022, la demandante declaró que “pudo haber cometido un error” a identificar al abogado como un abusador.

Sigrid McCawley, abogada de Giuffre citada en ABC News, dijo tras la publicación de los archivos este miércoles que "muchos han exigido con razón saber cómo Epstein dirigió su vasta empresa mundial de tráfico sexual y se salió con la suya durante décadas".

McCawley aseguró en un comunicado que Epstein "provocó un daño indescriptible y la devastación de las vidas de innumerables niñas y mujeres jóvenes" y que es necesario "saber más sobre la escala y el alcance del tinglado de Epstein para avanzar en el importante objetivo de acabar con el tráfico sexual dondequiera que exista".

PUBLICIDAD

4. Lo que se mantendrá bajo reserva

Los documentos revelados mantienen secciones tachadas o selladas por completo debido a preocupaciones sobre los derechos de privacidad de las víctimas de Epstein y otras personas cuyos nombres habían surgido durante la batalla legal.

Al explicar su decisión de desclasificar los documentos, la juez Preska señaló una serie de casos en los que personas mencionadas no se habían opuesto a que se divulgara su nombre. Pero en otros casos, ordenó que se mantuviera la confidencialidad.

En concreto se refiere a "una presunta víctima menor de edad de abuso sexual que no ha hablado públicamente y que ha mantenido su privacidad", escribió la jueza Preska sobre uno de los ejemplos. "Como tal, el interés público no prevalece sobre los intereses de privacidad", destacó.

5. La respuesta de Ghislaine Maxwell, la amiga y socia de Epstein

A última hora de la noche del miércoles, los abogados de Ghislaine Maxwell, Arthur Aidala y Diana Fabi Samson, emitieron un comunicado citado por ABC News en el que firman que su clienta "no tomó posición sobre la reciente decisión del tribunal de desclasificar documentos en Giuffre v Maxwell ya que estas revelaciones no tienen relación con ella o su apelación pendiente".

"Ghislaine está centrada en el próximo argumento de apelación pidiendo que se desestime todo su caso", continúa la declaración. "Ella confía en que obtendrá justicia en el tribunal de apelaciones del segundo circuito. Ha mantenido su inocencia de forma constante y vehemente".

PUBLICIDAD

Maxwell, de 61 años, cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable en diciembre de 2021 de ayudar a Epstein a reclutar y abusar sexualmente de chicas menores de edad.



Con información de AP.